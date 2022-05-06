Переселенцев из Донбасса в РФ считают "людьми второго сорта" – СБУ

Россия "киданула" переселенцев из так называемых "ЛДНР", выехавших в Российскую Федерацию, убегая от войны.
Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры российских захватчиков, удалось перехватить СБУ.
На этот раз в разговоре участвовала жительница Краснодарского края, которая общалась по телефону со своим мужем-оккупантом. Жаловалась она на переселенку из оккупированного Донецка.
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"Баба из Донецка высказывала, что им обещали одно жилье, а дали другое, обещали по одному кормить, а кормят по-другому…" – рассказывает женщина.
Они вдвоем не сдерживают эмоции и не подбирают слова:
"Не нравится, пизд*й обратно, тебя сюда никто не звал и никто здесь не держит!" .
В СБУ констатируют, что реальность, в которую попали переселенцы с временно оккупированных территорий, не имеет ничего общего с пропагандистскими сюжетами о помощи жителям Донбасса.
Отыграв роль "беженцев" на росТВ, они теперь оставлены на произвол судьбы и чувствуют себя "людьми второго сорта" в окружении россиян, которые их откровенно презирают.