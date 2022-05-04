В ОРДЛО загорелась нефтебаза, возле Донецка раздаются взрывы (видео)

В районе временно оккупированной Макеевки 4 мая произошло ЧП

В Макеевке загорелась нефтебаза оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Донецкой области на территории ОРДЛО 4 мая загорелась нефтебаза оккупантов.

Об этом сообщает Telegram-канал "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".

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"В районе Макеевки горит нефтебаза. Также сообщают о взрывах в районе Донецка. Орк, который покурил не в том месте", – говорится в сообщении.

РФ хочет захватить два города на Донбассе

Оккупанты развернули большие силы на Харьковщине, пытаясь продвинуться в направлении северного Донбасса.

В Минобороны заявили, что Россия планирует захватить города Краматорск и Северодонецк, несмотря на упорное сопротивление Вооруженных сил Украины.

Захват этих городов укрепит российский военный контроль над северо-восточным Донбассом и станет плацдармом для усилий по отсечению украинских сил в регионе.