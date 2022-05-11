Перехват СБУ. Пушечное мясо из "ДНР" в шоке от командиров РФ

Оккупанты поняли, что российская армия хуже зоны

Оккупанты из "ДНР" недовольны российскими командирами. / Фото: Коллаж: Сегодня

Мобилизированные из так называемой "ДНР" оккупанты сравнивают российскую армию с "зоной". Они обвиняют руководство РФ в обмане и манипуляциях и не знают, когда смогут вернуться домой. К тому же, откровенно не выполняют приказы командиров.

Об этом говорится в радиоперехвате, опубликованном СБУ.

Реклама

Оккупанты волнуются, что война может затянуться и их продержат на фронте полгода.

"Говорят, что типа "нас тут нет". И вот мы опасаемся, что нас полгода здесь держать будут… Тут у нас у всех настроения уже упаднические… Если б хотя бы точно сказали какие-то даты... Даже на зоне человек сидит – он знает свой срок. Будет хорошо себя вести – выпустят раньше. А тут вот такая фигня", – говорит захватчик.

Он рассказывает, что его "собратья" настолько хотят выжить, что откровенно саботируют приказы руководства.

"Мы сейчас как-то даже не спешим с выполнением приказов. Потому что иногда они меняются на противоположные", – резюмирует оккупант.

В СБУ хвалят такой подход. Но советуют лучше вообще игнорировать приказы российских командиров или сложить оружие, чтобы сохранить жизнь.

Реклама

Читайте также: