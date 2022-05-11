Перехоплення СБУ. Гарматне м'ясо з "ДНР" в шоці від командирів РФ

Окупанти зрозуміли, що російська армія гірша за зону

Окупанти з "ДНР" не задоволені російськими командирами. / Фото: Колаж: Сьогодні

Мобілізовані з так званої "ДНР" окупанти порівнюють російську армію з "зоною". Вони звинувачують керівництво РФ в обмані й маніпуляціях та не знають коли зможуть повернутися додому. До того ж відверто не виконують накази командирів.

Про це йдеться в радіоперехопленні, опублікованому СБУ.

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Окупанти хвилюються, що війна може затягнутися і їх протримають на фронті півроку.

"Говорят, что типа "нас тут нет". И вот мы опасаемся, что нас полгода здесь держать будут… Тут у нас у всех настроения уже упаднические… Если б хотя бы точно сказали какие-то даты... Даже на зоне человек сидит – он знает свой срок. Будет хорошо себя вести – выпустят раньше. А тут вот такая фигня", – говорить загарбник.

Він розповідає, що його "побратими" настільки хочуть вижити, що відверто саботують накази керівництва.

"Мы сейчас как-то даже и не спешим с выполнением приказов. Потому что иногда они меняются на противоположные", – резюмує окупант.

В СБУ хвалять такий підхід. Але радять краще взагалі ігнорувати накази російських командирів або й скласти зброю, щоб зберегти життя.

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