Перехоплення СБУ. Гарматне м'ясо з "ДНР" в шоці від командирів РФ

Мобілізовані з так званої "ДНР" окупанти порівнюють російську армію з "зоною". Вони звинувачують керівництво РФ в обмані й маніпуляціях та не знають коли зможуть повернутися додому. До того ж відверто не виконують накази командирів.
Про це йдеться в радіоперехопленні, опублікованому СБУ.
Окупанти хвилюються, що війна може затягнутися і їх протримають на фронті півроку.
"Говорят, что типа "нас тут нет". И вот мы опасаемся, что нас полгода здесь держать будут… Тут у нас у всех настроения уже упаднические… Если б хотя бы точно сказали какие-то даты... Даже на зоне человек сидит – он знает свой срок. Будет хорошо себя вести – выпустят раньше. А тут вот такая фигня", – говорить загарбник.
Він розповідає, що його "побратими" настільки хочуть вижити, що відверто саботують накази керівництва.
"Мы сейчас как-то даже и не спешим с выполнением приказов. Потому что иногда они меняются на противоположные", – резюмує окупант.
В СБУ хвалять такий підхід. Але радять краще взагалі ігнорувати накази російських командирів або й скласти зброю, щоб зберегти життя.
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