Перехват СБУ. Отец оккупанта дал сыну совет про шапку с дерьмом

Солдаты РФ уже ненавидят своих командиров

Солдаты РФ готовятся к бунтам. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские солдаты перестают доверять своим командирам и практически готовы к мятежам и открытому неповиновению.

Об этом говорится в новых телефонных разговорах захватчиков, которые удалось перехватить СБУ.

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"Они стоят, их обстреливают, а командир полка такой: "Не отступать!" А сам он где-нибудь на диванчике сидит там, выпивает, наверное…", – рассказывает отцу оккупант, который вместе со своим подразделением пытается выжить на Харьковщине.

Возмущенный мужчина советует сыну не рисковать жизнью, а идти в "отказ". И чтобы отомстить командирам за такое отношение, советует: "Как только выскочишь – можно снимать погоны, в шапку, бл*дь, насрать и надеть на голову своему комбату или комбригу. И пусть, бл*, ходит, утирается! Пошли они нах*й, бл*, с такой войнушкой…".

"Потому что, хоть и поздно, но до него дошло, что "красивые, сильные, мощные командиры – только в телевизоре", добавили в СБУ.

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