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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Занимаются рэкетом, пьют и режут друг друга – перехват разговора оккупантов из Херсонской области

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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8 мая, 13:55
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Оккупанты массово устраивают дебош и из-за этого начали "самоликвидацию" собственной армии
СБУ зафиксировала телефонный разговор военных РФ
СБУ зафиксировала телефонный разговор военных РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские захватчики занимаются рэкетом в Херсонской области. А в "свободное от работы время" – сильно пьянствуют, после чего устраивают между собой перестрелки и "поножовщину".

Об этом идет речь в новых телефонных разговорах оккупантов, которые удалось перехватить СБУ.

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"Наш блокпост нормально, а соседи начудили… Начали деньги у украинцев "трясти". Тысяча рублей проезд", - рассказывает своей жене захватчик из так называемой ДНР.

Он добавляет, что оккупанты массово пьют и от этого начали "самоликвидацию" собственной армии:

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"Понажирались… "Крыша" у всех уже едет потихоньку… На одном блокпосту перестреляли друг друга, бл*дь, на втором – порезали друг друга…"

На вопрос о своем возвращении домой захватчик отвечает, что будет до 9 мая. Но не в 2022, а в 2023 году.

"Наверное, он забыл уточнить, что, вероятнее всего, вернется в пластиковом пакете. Если его не уничтожат украинские защитники, то высокие шансы, что это сделает кто-то из воинов "самой синей" армии мира – после очередной бутылки водки…" – говорится в сообщении СБУ.

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СБУ задержала депутата-коллаборанта и сеть агентов РФ

Служба безопасности Украины задержала депутата-коллаборанта. Также ликвидирована агентурная сеть оккупантов на юге и востоке. Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Так, в Херсонской области в госизмене разоблачили депутата одного из местных советов, которого завербовала ФСБ РФ.

В Харьковской области контрразведчики СБУ разоблачили сообщницу оккупантов, корректировавшую вражеские ракетные обстрелы школ, больниц и жилых кварталов.

В Луганской области ликвидирована группа вражеских информаторов, в состав которой входили трое жителей Северодонецка. Еще одна сообщница захватчиков разоблачена вблизи Попасной.

В Донецкой области СБУ задержала корректировщицу вражеской бомбардировки одного из краматорских заводов.

В Одессе задержан интернет-агент российских спецслужб, которого враг использовал для проведения информационных диверсий.

Кроме того, СБУ заблокировала деятельность группы энергетических компаний, которыми руководили из РФ. Среди них пять коммерческих структур, которые занимались поставкой природного газа и электроэнергии.

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