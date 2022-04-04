В Киеве СБУ задержала спецагентов РФ и разоблачила их явочную квартиру

Вражеские агенты собирали данные о перемещении военной техники ВСУ и теробороны в Киевской области

Артем Дехтяренко сообщил, что СБУ разоблачила спецагентов РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве СБУ ликвидировала группу информаторов российских спецслужб и два центра рассылки деструктивных СМС. В частности, сотрудники спецслужбы установили местонахождение штаб-квартиры вражеской агентуры и задержали ее резидента. Им оказался местный житель, завербованный представителями "ЛДНР".

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Как рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко, вражеские агенты собирали данные о перемещении военной техники ВСУ и теробороны в Киевской области.

Кроме того, в Киеве разоблачен завербованный спецслужбами РФ работник одной из городских больниц, который агитировал медперсонал помогать российским оккупантам. Кураторы "гарантировали" коллаборанту назначение на руководящую должность в оккупационной администрации.

Также в столичном регионе сотрудники СБУ пресекли деятельность двух подпольных телекоммуникационных центров. Через них было разослано около 3 тыс. деструктивных СМС украинским военным и представителям местных властей.

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В Харькове СБУ поймала координатора диверсантов "ЛДНР": что у него нашли

Служба безопасности Украины задержала в Харькове мужчину, координировавшего диверсионные группы и террористические группировки "ЛДНР" в регионе.

Как сообщает пресс-служба СБУ в Facebook, во время задержания у мужчины изъяли "блокнот разведчика" и "блокнот старшего радиотелефониста", которые использует армия оккупантов. Кроме того, у него обнаружены 5 боевых гранат, тротиловые шашки с запалами и SIM-карты российских и белорусских операторов.

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В настоящее время задержанный дает показания следователям СБУ.