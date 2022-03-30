ООН назвала шокирующее число украинок, изнасилованных во время войны

Говорят о большом количестве искалеченных женских судеб

ООН уже ставит вопрос, как помочь жертвам насилия / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В ООН начинают выражать "сильную обеспокоенность" количеством фактов о сексуальном насилии, с которым столкнулись граждане Украины во время войны. Причем, эти факты происходят как в самой Украине, так и за ее пределами.

Об этом сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на доклад главы Фонда ООН в области народонаселения Наталии Канем.

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Что известно

Свежих данных, касающихся сексуального насилия над украинками, у Фонда пока нет. Однако, как сообщается, последние исследования показали – более 20% женщин из числа беженцев и внутренне перемещенных лиц говорят, что подвергались сексуальному насилию.

"И я могу поспорить, что это заниженные данные, потому что вокруг этой проблемы так много стигмы", — добавила Канем, отметив, что почти половина всех беременностей в мире являются незапланированными. Проблема еще в том, что в результате военных действий невозможно предоставить женщинам необходимые услуги, такие как контрацепции.

Джулия Валлезе, региональный директор Фонда по Восточной Европе, сказала, что, хотя ООН не смогла провести независимую проверку сообщений об изнасилованиях и сексуальном насилии в Украине, это не обязательно означает, что этого не было.

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"Мы очень хорошо знаем, что конфликты во всем мире сопровождаются сексуальным насилием. И мы должны очень, очень четко понимать, что каждый случай изнасилования — это слишком много, даже если их количественное определение может быть затруднено", — отметила Валлезе.

Первые зафиксированные факты