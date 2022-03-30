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"Не знаю, как буду жить". Украинка, которую изнасиловали оккупанты РФ, впервые рассказала об этом

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30 марта, 03:17
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Пьяные российские солдаты убили ее мужа, и теперь его даже нельзя похоронить. Вместе с 4-летним сыном женщине все-таки удалось сбежать из оккупированного дома в Киевской области
В Киевской области оккупанты изнасиловали женщину. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киевской области оккупанты изнасиловали женщину. Фото: коллаж "Сегодня"

33-летняя украинка под псевдонимом Наталья рассказала, что ее несколько часов насиловали пьяные российские оккупанты. Кроме того, враги застрелили мужа женщины. Все это произошло в Киевской области.

Об этом пишет издание The Times.

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Застрелили мужа и разбили авто

9 марта российские военные пришли в дом к Наталье, который расположен в Киевской области. Сначала вторгшиеся солдаты застрелили ее собаку.

По словам Натальи, командир части, представившийся Михаилом Романовым, был пьян и разбил ее автомобиль, чтобы она не смогла сбежать. Когда наступила ночь, женщина услышала один выстрел и затем увидела тело своего 35-летнего мужа Андрея, который лежал на земле возле ворот.

"Парень помоложе приставил пистолет к моей голове и сказал: "Я застрелил твоего мужа, потому что он нацист", — рассказала Наталья.

Насиловали по очереди

По словам женщины, в этот момент ее 4-летний сын Алексей (псевдоним) прятался в котельной. Солдат, застреливший ее мужа, сказал ей: "Тебе лучше заткнуться, иначе я возьму твоего ребенка и покажу ему мозги его матери, разбросанные по всему дому".

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"Он сказал мне раздеться. Потом они оба изнасиловали меня по очереди. Им было все равно, что мой сын плачет в котельной. Они все время держали пистолет у моей головы и издевались надо мной, говоря: "Как ты думаешь, она со**т? Убить ее или оставить в живых?" – рассказала Наталья.

После случившегося 4-летний сын Натальи был парализован страхом и отказывался идти.

Российские оккупанты вернулись примерно через 20 минут, чтобы снова изнасиловать женщину. По ее словам, солдаты "были настолько пьяны, что едва стояли на ногах".

"В конце концов они оба заснули в креслах. Я прокралась в котельную и сказала сыну, что нам нужно бежать очень быстро, иначе нас застрелят. Пока я открывала ворота, мой сын стоял рядом с телом отца, но было темно… Он не понял, что это его отец", — сообщила Наталья.

Маме и сыну удалось сбежать

В результате маме и сыну удалось сбежать и сейчас они находятся у родственников в Тернополе. Наталья до сих пор не рассказала 4-летнему Алексею об его отце.

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"Он многого не понимает… Здесь, на детской площадке, он подходит к людям и говорит, что нам пришлось покинуть наш дом, потому что была война и в доме были бандиты, а папа остался. Он не знает, что его отец мертв", — сказала она.

Кроме того, по словам женщины, она не может похоронить своего мужа, так как их село до сих пор оккупировано врагами. Наталья отметила, что не знает, как со всем этим будет жить.

К слову, позже Наталье сообщили, что один из ее насильников – Романов – вероятно был убит украинскими войсками в Броварах Киевской области, но женщина пока не знает, правда ли это.

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