Оккупанты захватили главные дороги и некоторые города в Сумской области

Под контролем российских военных находятся несколько общин Сумской области, также оккупанты контролируют основные трассы и дороги. Сложная ситуация сейчас в центральной и южной частях области.
Об этом сообщил глава ОГА (ОВА) Дмитрий Живицкий, пишет РБК-Украина.
"Общая ситуация сложная, особенно в центральной и южной частях области",- заявил Дмитрий Живицкий.
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По словам главы ОГА, сейчас под контролем оккупантов находятся:
- Тростянецкая община;
- Боромлянская община;
- Краснопольская община;
- часть населенных пунктов Лебединской общины;
- часть населенных пунктов Буринской общины.
Армия врага передвигается по населенным пунктам и может перегруппировываться.
"Основные трассы и дороги также контролируются российскими военными, которые спокойно себе передвигаются между населенными пунктами, перегруппировываются", - добавил Дмитрий Живицкий.
Какие города пока под контролем оккупантов
Буча и Гостомель Киевской области полностью под контролем российских оккупантов.
"Пока что под оккупацией – что Буча, что Гостомель, что полностью регион. Там пока никаких действий мы делать не можем. Нам нужно удержать противника на попытках перейти реку Ирпень и перейти в наступление на Киев", – сказал глава Киевской ОВА Александр Павлюк.
По словам Павлюка, пока потенциал не позволяет украинским военным перейти к наступательным действиям в этом направлении локально.
70% территории Ирпенянаходится под контролем Вооруженных сил Украины. Однако каждое утро продолжается эвакуация жителей города.