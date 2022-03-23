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Окупанти захопили головні дороги та деякі міста на Сумщині

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23 березня, 16:35
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Голова Сумської ОДА назвав території, які контролюють військовослужбовці РФ
Російська армія пересувається населеними пунктами області / Колаж "Сьогодні"
Російська армія пересувається населеними пунктами області / Колаж "Сьогодні"

Під контролем російських військових перебувають кілька громад Сумської області, також окупанти контролюють основні траси та дороги. Складна ситуація зараз у центральній та південній частинах області.

Про це повідомив голова ОДА (ОВА) Дмитро Живицький, пише РБК-Україна.

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"Загальна ситуація складна, особливо у центральній та південній частинах області", – заявив Дмитро Живицький.

За словами голови ОДА, зараз під контролем окупантів перебувають:

  • Тростянецька громада;
  • Боромлянська громада;
  • Краснопільська громада;
  • частина населених пунктів Лебединської громади;
  • частина населених пунктів Буринської громади.

Армія ворога пересувається населеними пунктами й може перегруповуватися.

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"Основні траси та дороги також контролюються російськими військовими, які спокійно собі пересуваються між населеними пунктами, перегруповуються", – додав Дмитро Живицький.

Які міста поки що під контролем окупантів

Буча та Гостомель Київської областіповністю під контролем російських окупантів.

"Поки що під окупацією – що Буча, що Гостомель, що повністю регіон. Там поки що жодних дій ми робити не можемо. Нам потрібно утримати супротивника на спробах перейти річку Ірпінь та перейти у наступ на Київ", – сказав голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

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За словами Павлюка, поки що потенціал не дозволяє українським військовим перейти до наступальних дій у цьому напрямку локально.

70% території Ірпеняперебуває під контролем Збройних сил України. Проте щоранку продовжується евакуація жителів міста.

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