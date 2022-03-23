Окупанти захопили головні дороги та деякі міста на Сумщині

Під контролем російських військових перебувають кілька громад Сумської області, також окупанти контролюють основні траси та дороги. Складна ситуація зараз у центральній та південній частинах області.
Про це повідомив голова ОДА (ОВА) Дмитро Живицький, пише РБК-Україна.
"Загальна ситуація складна, особливо у центральній та південній частинах області", – заявив Дмитро Живицький.
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За словами голови ОДА, зараз під контролем окупантів перебувають:
- Тростянецька громада;
- Боромлянська громада;
- Краснопільська громада;
- частина населених пунктів Лебединської громади;
- частина населених пунктів Буринської громади.
Армія ворога пересувається населеними пунктами й може перегруповуватися.
"Основні траси та дороги також контролюються російськими військовими, які спокійно собі пересуваються між населеними пунктами, перегруповуються", – додав Дмитро Живицький.
Які міста поки що під контролем окупантів
Буча та Гостомель Київської областіповністю під контролем російських окупантів.
"Поки що під окупацією – що Буча, що Гостомель, що повністю регіон. Там поки що жодних дій ми робити не можемо. Нам потрібно утримати супротивника на спробах перейти річку Ірпінь та перейти у наступ на Київ", – сказав голова Київської ОВА Олександр Павлюк.
За словами Павлюка, поки що потенціал не дозволяє українським військовим перейти до наступальних дій у цьому напрямку локально.
70% території Ірпеняперебуває під контролем Збройних сил України. Проте щоранку продовжується евакуація жителів міста.