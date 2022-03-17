Оккупанты украли воды из Днепра на 620 млн гривен — Госэкоинспекция

Российские оккупанты уже украли украинскую воду на сумму почти 620 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции в Facebook.
По данным ведомства, сумма ущерба за самовольное использование водных ресурсов народа Украины составляет 32 628 960 гривен в сутки.
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"Страной-агрессором 24 февраля 2022 года были захвачены все гидротехнические сооружения Северо-Крымского канала, регулировавшие водоснабжение воды из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр до полуострова Крым. Так, враг 27 февраля разрушил временную дамбу, автомобильный мост и главное перегородочное сооружение канала", – говорится в сообщении.
Кроме того, в настоящее время Россией осуществляется водозабор из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр, через частичную разгерметизацию гидросооружения Северо-Крымского канала пропускной мощностью 50 м3/сек. (4 320 000 м3/сутки).
Война в Украине
- Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на украинской земле нашли свою смерть 15 тысяч военных России. Сейчас оккупанты избегают ближних боев, а удары наносят с воздуха.
- Противник продолжает атаковать Украину. Врагом в полной мере не достигнута ни одна стратегическая цель наступательной операции.
- Украинские военные сбили еще два самолета российских оккупантов. Были уничтожены штурмовик Су-25 ("Грач") и истребитель Су-35 в небе над Киевской областью.
- Враг оккупировал примерно 70% территории Луганской области. Там уже начинают подключать российское телевидение, чтобы распространять российскую пропаганду и фейки.