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Окупанти вкрали води з Дніпра на 620 млн гривень – Держекоінспекція

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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17 березня, 14:28
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Воду відкачують із Каховського водосховища
Ворог зруйнував тимчасову дамбу. Фото: колаж "Сьогодні"
Ворог зруйнував тимчасову дамбу. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти вже вкрали українську воду на суму майже 620 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Держекоінспекції у Facebook.

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За даними відомства, сума збитків за самовільне використання водних ресурсів народу України становить 32 628 960 гривень на добу.

"Країною-агресором 24 лютого 2022 року було захоплено всі гідротехнічні споруди Північно-Кримського каналу, що регулювали водопостачання води з Каховського водосховища нижнього басейну річки Дніпро до півострова Крим. Так, ворог 27 лютого зруйнував тимчасову дамбу, автомобільний міст та головну перегороджувальну споруду каналу", – йдеться у повідомленні.

Крім того, наразі російською федерацією здійснюється водозабір з Каховського водосховища нижнього басейну річки Дніпро, через часткову розгерметизацію гідроспоруди Північно-Кримського каналу пропускною спроможністю 50 м3/сек. (4 320 000 м3/ добу).

Війна в Україні

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