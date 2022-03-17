Окупанти вкрали води з Дніпра на 620 млн гривень – Держекоінспекція

Російські окупанти вже вкрали українську воду на суму майже 620 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Держекоінспекції у Facebook.
За даними відомства, сума збитків за самовільне використання водних ресурсів народу України становить 32 628 960 гривень на добу.
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"Країною-агресором 24 лютого 2022 року було захоплено всі гідротехнічні споруди Північно-Кримського каналу, що регулювали водопостачання води з Каховського водосховища нижнього басейну річки Дніпро до півострова Крим. Так, ворог 27 лютого зруйнував тимчасову дамбу, автомобільний міст та головну перегороджувальну споруду каналу", – йдеться у повідомленні.
Крім того, наразі російською федерацією здійснюється водозабір з Каховського водосховища нижнього басейну річки Дніпро, через часткову розгерметизацію гідроспоруди Північно-Кримського каналу пропускною спроможністю 50 м3/сек. (4 320 000 м3/ добу).
Війна в Україні
- Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що на українській землі знайшли свою смерть 15 тисяч російських військових. Наразі окупанти уникають ближніх боїв, а удари завдають з повітря.
- Противник продовжує атакувати Україну. Ворог повною мірою не досяг жодної стратегічної мети наступальної операції.
- Українські військові збили ще два літаки російських окупантів. Було знищено штурмовик Су-25 ("Грач") та винищувач Су-35 в небі над Київщиною.
- Ворог окупував приблизно 70% території Луганської області. Там вже починають підключати російське телебачення, щоб поширювати російську пропаганду та фейки.