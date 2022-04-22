Оккупанты ударили из артиллерии по Херсонской области, погиб подросток

Начато криминальное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством

Оккупанты обстреляли Херсонскую область. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты устроили обстрел в селе Новая Заря Херсонской области. В результате есть двое погибших и начато криминальное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

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Подробности

По данным следствия, 20 апреля военнослужащие РФ осуществили артиллерийский обстрел села Новая Заря Херсонской области.

Один из вражеских снарядов попал в дом местного жителя, в результате чего погиб 16-летний подросток и мужчина. Также по меньшей мере один человек получил тяжелые ранения.

Сейчас в уголовном производстве принимаются все возможные и надлежащие меры для установления обстоятельств событий и причастных лиц.

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