Оккупанты ударили из артиллерии по Херсонской области, погиб подросток

Российские оккупанты устроили обстрел в селе Новая Заря Херсонской области. В результате есть двое погибших и начато криминальное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Подробности
По данным следствия, 20 апреля военнослужащие РФ осуществили артиллерийский обстрел села Новая Заря Херсонской области.
Далее по теме
Один из вражеских снарядов попал в дом местного жителя, в результате чего погиб 16-летний подросток и мужчина. Также по меньшей мере один человек получил тяжелые ранения.
Сейчас в уголовном производстве принимаются все возможные и надлежащие меры для установления обстоятельств событий и причастных лиц.
Ситуация в Херсоне и области
- 12 марта в Херсоне прошло экстренное заседание областного совета. На нем было принято обращение о том, что "Херсонская область – это Украина", а никаких псевдореферендумов быть не может. Обращение принято единогласно. Российские захватчики планировали проведение референдума на территории Херсонской области о создании "Херсонской народной республики".
- В оккупированных российскими войсками городах жители провели митинги. В частности, жители Каховки и Херсона выступили за свободу от российской оккупации.
- В Херсонской области Вооруженные силы Украины освободили от захватчиков и взяли под контроль 11 населенных пунктов.
- В Херсоне похитили и пытают депутата районного совета Дмитрия Афанасьева.