Окупанти вдарили з артилерії по Херсонщині, загинув підліток

Російські окупанти влаштували обстріл у селі Нова Зоря Херсонської області. Внаслідок цього є двоє загиблих та розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Деталі
За даними слідства, 20 квітня 2022 року військовослужбовцями РФ здійснено артилерійський обстріл села Нова Зоря на Херсонщині.
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Один із ворожих снарядів поцілив до будинку місцевого мешканця, у результаті чого загинув 16-річний підліток та чоловік. Також щонайменше одна людина отримала тяжкі поранення.
Наразі у кримінальному провадженні вживаються всі можливі та належні заходи для встановлення обставин подій та причетних осіб.
Ситуація у Херсоні та області
- 12 березня у Херсоні відбулося екстрене засідання обласної ради. На ньому було прийнято звернення про те, що "Херсонщина – це Україна", а жодних псевдореферендумів не може бути. Звернення прийнято одноголосно. Російські загарбники планували проведення референдуму на території Херсонської області про створення "Херсонської народної республіки".
- В окупованих російськими військами містах мешканці провели мітинги. Зокрема, жителі Каховки та Херсона виступили за свободу від російської окупації.
- У Херсонській області Збройні сили України звільнили від загарбників та взяли під контроль 11 населених пунктів.
- У Херсоні викрали та катували депутата районної ради Дмитра Афанасьєва.