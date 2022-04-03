Оккупанты снова сорвали эвакуацию из Рубежного, слышны взрывы

Волонтерам приходиться работать под огнем – военные РФ уже не в первый раз игнорируют договоренности относительно режима тишины

Оккупанты обстреливают Рубежное во время эвакуации. Фото: коллаж "Сегодня"

Военные РФ продолжают обстреливать Рубежное Луганской области, где была запланирована эвакуация местных жителей. Ранее там согласовали "режим тишины", но в южной части города слышны взрывы каждые 10 минут, оттуда сегодня, 3 апреля, пытаются вывезти людей.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, эвакуация продолжается, несмотря на то, что оккупанты нарушают "режим тишины".

"Тем не менее мы эвакуируем рубежан, пока остается такая возможность. Завозим гуманитарную, питьевую и техническую воду. Стараемся починить коммуникации. Под таким огнем приходится работать и коммунальщикам", – сказал Гайдай.

Он добавил, что сейчас в Луганской области без газоснабжения остаются 36 населенных пунктов (около 116 900 абонентов).

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Из-за повреждения электросетей обесточены насосные станции, поэтому в Рубежном, Попасной, а также в селах Нижнее, Нижнее-1, Новотошковское отсутствует водоснабжение. Частично нет воды в Золотом, Лисичанске и Северодонецке.

Обстановка в Луганской области