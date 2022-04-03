Оккупанты снова сорвали эвакуацию из Рубежного, слышны взрывы

Военные РФ продолжают обстреливать Рубежное Луганской области, где была запланирована эвакуация местных жителей. Ранее там согласовали "режим тишины", но в южной части города слышны взрывы каждые 10 минут, оттуда сегодня, 3 апреля, пытаются вывезти людей.
Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, эвакуация продолжается, несмотря на то, что оккупанты нарушают "режим тишины".
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"Тем не менее мы эвакуируем рубежан, пока остается такая возможность. Завозим гуманитарную, питьевую и техническую воду. Стараемся починить коммуникации. Под таким огнем приходится работать и коммунальщикам", – сказал Гайдай.
Он добавил, что сейчас в Луганской области без газоснабжения остаются 36 населенных пунктов (около 116 900 абонентов).
Из-за повреждения электросетей обесточены насосные станции, поэтому в Рубежном, Попасной, а также в селах Нижнее, Нижнее-1, Новотошковское отсутствует водоснабжение. Частично нет воды в Золотом, Лисичанске и Северодонецке.
Обстановка в Луганской области
- Днем ранее Гайдай призвал местных жителей по возможности покинуть Луганскую область, поскольку практически все населенные пункты находятся под огнем оккупантов.
- При этом гуманитарные коридоры практически не работают из-за постоянных обстрелов со стороны российских войск. В Луганской области власти согласовали пять гуманитарных коридоров на 1 апреля. Однако эвакуация из шести населенных пунктов оказалась проблематичной – оккупанты игнорируют "режим тишины" и обстреливают мирных жителей.
- Еще 31 марта было известно, что в область оккупанты из России свозят технику. Также на территорию области заехали чеченские боевики, которых используют в качестве заградительных отрядов против мобилизованных людей.