Оккупанты снова начали штурм "Азовстали" (видео)

Военные Российской Федерации хотели прорваться к заводу через мост, однако потерпели неудачи

Оккупанты штурмуют "Азовсталь" / Коллаж "Сегодня"

После того, как колонна ООН выехала за пределы Донецкой области, оккупанты начали повторный штурм "Азовстали". Российские военные хотели прорваться через мост, который был "воротами эвакуации", однако у врага ничего не получилось.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Сложно понять, как наши Герои отражают атаку за атакой. Несокрушимые и Непокоренные.

Искренне надеюсь, что удастся спасти всех защитников. Мы все в безвозмездном долге перед ними", - говорится в сообщении.

Погибли минимум 25 тысяч людей

Как сообщили бойцы "Азова", оккупанты убили в Мариуполе более 25 тысяч человек, большинство из них – мирные жители.

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"На территории завода есть множество погибших гражданских и военных", – добавил "Калина".

Он отметил, что оккупанты не прекращают штурм завода.

"До сих пор ведутся интенсивные обстрелы завода "Азовсталь". Более 25 вылетов было за эту ночь. Работает ствольная артиллерия, танки, минометы, пехота пробует штурмовать, ведут работу снайперы", – сказал он.

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