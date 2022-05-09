Окупанти знову розпочали штурм "Азовсталі" (відео)

Військові Російської Федерації хотіли прорватися до заводу через міст, проте зазнали невдач

Окупанти штурмують "Азовсталь" / Колаж "Сьогодні"

Після того, як колона ООН виїхала за межі Донецької області, окупанти розпочали повторний штурм "Азовсталі". Російські військові хотіли прорватися через міст, який був "воротами евакуації". Однак у ворога нічого не вийшло.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Складно зрозуміти, як наші Герої відбивають атаку за атакою. Незламні та непокірні.

Щиро сподіваюся, що вдасться врятувати всіх захисників. Ми всі у безоплатному боргу перед ними", – йдеться у повідомленні.

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Загинули щонайменше 25 тисяч людей

Як повідомили бійці "Азова", окупанти вбили у Маріуполі понад 25 тисяч людей, більшість із них – мирні жителі.

"На території заводу є безліч загиблих цивільних та військових", – додав "Калина".

Він зазначив, що окупанти не припиняють штурму заводу.

"Досі ведуться інтенсивні обстріли заводу "Азовсталь". Понад 25 вильотів було за цю ніч. Працює ствольна артилерія, танки, міномети, піхота пробує штурмувати, ведуть роботу снайпери", – сказав він.

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