Защитники "Азовстали" не подтвердили эвакуацию всех гражданских с территории завода

Мирные жители Мариуполя все еще могут находится на заблокированном оккупантами заводе

Полк "Азов" не подтвердил эвакуацию гражданских из "Азовстали". / Фото: Коллаж: Сегодня

На территории завода "Азовсталь" в Мариуполе было несколько тысяч мирных жителей. Украинские военнослужащие, которые держат оборону на территории завода, не могут подтвердить, что всех гражданских уже эвакуировали. На "Азовстали" много завалов, люди могут быть заблокированы.

Об этом заявили защитники Мариуполя во время пресс-конференции.

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Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав "Калина" Паламарь констатировал, что на "Азовстали" могут оставаться гражданские.

"Всех ли гражданских эвакуировали? Мы не можем утверждать, так как не одна международная организация, не один украинский политик не приехал в Азовсталь. Нету техники, чтобы разобрать все завалы", – сказал он.

По словам защитников Мариуполя, на территории "Азовстали" было несколько тысяч мирных жителей.

Погибли минимум 25 тысяч людей

Как сообщили бойцы "Азова", оккупанты убили в Мариуполе более 25 тысяч человек, большинство из них – мирные жители.

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"На территории завода есть множество погибших гражданских и военных", – добавил "Калина".

Он отметил, что оккупанты не прекращают штурм завода.

"До сих пор ведутся интенсивные обстрелы завода Азовсталь. Более 25 вылетов было за эту ночь. Работает ствольная артиллерия, танки, минометы, пехота пробует штурмовать, ведут работу снайперы", – сказал он.

Враг несет большие потери в Мариуполе

Защитники города подсчитали, что уничтожили почти 2 500 российских военных. Еще около 5 тысяч врагов – ранены. Такие цифры назвал офицер разведки управления полка "Азов" Илья Самойленко.

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