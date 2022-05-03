Оккупанты сбросили авиабомбы на "Азовсталь", погибли две женщины

Полк "Азов" призвал к немедленному прекращению огня и продолжению эвакуации гражданского населения

Войска РФ сбросили бомбы на "Азовсталь" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мариуполе во время авиабомбардировок оккупантами завода "Азовсталь" погибли две женщины.

Об этом сообщает в своем Telegram-канале полк "Азов".

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"После вчерашних массированных авиабомбардировок территории завода "Азовсталь" российскими оккупантами стало известно о гибели двух гражданских женщин. Призываем к срочному введению режима прекращения огня и продолжению эвакуации граждан на безопасные территории, контролируемые Украиной!" – говорится в сообщении.

/ Фото: Полк АЗОВ telegram

/ Фото: Полк АЗОВ telegram

/ Фото: Полк АЗОВ telegram

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Эвакуация людей из "Азовстали"

На "Азовстали" вместе с защитниками Мариуполя остаются заблокированными сотни гражданских лиц.

Ситуация приобрела признаки настоящей гуманитарной катастрофы, поскольку у людей заканчиваются вода, еда и медикаменты.

По состоянию на 1 мая вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщала, что за два дня с "Азовстали" эвакуировали более 100 человек.

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2 мая эвакуация продолжилась, колонна с мариупольцами выехала в Запорожскую область.