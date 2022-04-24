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"Враг сбрасывает бомбы на детей": "Азов" просит эвакуировать людей из Мариуполя (видео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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24 апреля, 12:05
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Российские военные вновь штурмуют украинские города и наносят удары
Оккупанты продолжают наносить удары по городу / Коллаж "Сегодня"
Оккупанты продолжают наносить удары по городу / Коллаж "Сегодня"

Заместитель командира полка "Азов" "Калина" призвал весь мир приложить все усилия, чтобы эвакуировать всех из Мариуполя.

Об этом он сообщил в видеообращении.

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"Враг продолжает сбрасывать авиационные бомбы, бьет ракетная артиллерия, стреляют пушки, продолжают бить вражеские танки, пехота пытается штурмовать. Мы хотим поблагодарить тех, кто не на словах, а на деле пытается помочь гражданским жителям Мариуполя эвакуироваться с этой опасной территории. Благодарю тех, кто прилагает максимум усилий для вывода из окружения наших военных, оставшихся один на один с превосходящими силами противника", – говорит "Калина".

Также заместитель полка "Азов" призвал эвакуировать всех людей из Мариуполя.

"Я призываю цивилизованный мир сделать все, чтобы эти военные, совершившие сверхчеловеческий подвиг в заброшенном городе, могли рассказать все своим родным, прийти на могилы к своим собратьям. Помните, в это время, когда вы бросаете пасхальные картинки и наслаждаетесь перемирием в Мариуполе, враг сбрасывает бомбы на головы детей", - добавил "Калина".

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Обстановка в Мариуполе

  • 21 апреля Мариуполь вновь подвергся бомбардировке и обстрелу, в том числе под удар попала территория завода "Азовсталь".
  • Утром 21 апреля Украина потребовала от России открыть гуманитарный коридор для эвакуации с территории завода "Азовсталь" 1000 мирных жителей.
  • В пропагандистских российских СМИ появилось заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, что они уже "взяли под контроль" Мариуполь и якобы нужно всего 3-4 дня, чтобы "завершить работу на "Азовстали".

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Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Герої не вмирають!

Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
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