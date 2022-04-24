"Враг сбрасывает бомбы на детей": "Азов" просит эвакуировать людей из Мариуполя (видео)

Российские военные вновь штурмуют украинские города и наносят удары

Оккупанты продолжают наносить удары по городу / Коллаж "Сегодня"

Заместитель командира полка "Азов" "Калина" призвал весь мир приложить все усилия, чтобы эвакуировать всех из Мариуполя.

Об этом он сообщил в видеообращении.

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"Враг продолжает сбрасывать авиационные бомбы, бьет ракетная артиллерия, стреляют пушки, продолжают бить вражеские танки, пехота пытается штурмовать. Мы хотим поблагодарить тех, кто не на словах, а на деле пытается помочь гражданским жителям Мариуполя эвакуироваться с этой опасной территории. Благодарю тех, кто прилагает максимум усилий для вывода из окружения наших военных, оставшихся один на один с превосходящими силами противника", – говорит "Калина".

Также заместитель полка "Азов" призвал эвакуировать всех людей из Мариуполя.

"Я призываю цивилизованный мир сделать все, чтобы эти военные, совершившие сверхчеловеческий подвиг в заброшенном городе, могли рассказать все своим родным, прийти на могилы к своим собратьям. Помните, в это время, когда вы бросаете пасхальные картинки и наслаждаетесь перемирием в Мариуполе, враг сбрасывает бомбы на головы детей", - добавил "Калина".

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Обстановка в Мариуполе

21 апреля Мариуполь вновь подвергся бомбардировке и обстрелу, в том числе под удар попала территория завода "Азовсталь".

Утром 21 апреля Украина потребовала от России открыть гуманитарный коридор для эвакуации с территории завода "Азовсталь" 1000 мирных жителей.

В пропагандистских российских СМИ появилось заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, что они уже "взяли под контроль" Мариуполь и якобы нужно всего 3-4 дня, чтобы "завершить работу на "Азовстали".

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