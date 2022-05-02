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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Эвакуированная колонна из "Азовстали" не доехала до Запорожья

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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2 мая, 23:34
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Из территории завода удалось эвакуировать более 100 женщин, детей и пожилых людей
Колонна с людьми должна была доехать до Запорожья / Коллаж "Сегодня"
Колонна с людьми должна была доехать до Запорожья / Коллаж "Сегодня"

Люди из "Азовстали", которых освободили вчера, 1 мая, так и не смогли добраться до Запорожья. Причину задержки эвакуационной колонны не уточнили, однако известно, что она находится на территории Запорожской области.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА, пишет Суспільне.

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За два дня гуманитарной операции по эвакуации людей из "Азовстали" удалось эвакуировать более 100 женщин, детей и пожилых людей.

Сегодня колонну с людьми ждали в Запорожье. В течение дня поступали сообщения о задержке колонны. Уже вечером стало известно, что колонна так и не добралась областного центра, но находится на территории области.

"При поддержке ООН и Красного Креста на завтра, 3 мая, согласована эвакуация мирного населения. Точка сбора – Луначарское кольцо возле Бердянска. Начало в 7:00", – говорится в сообщении.

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Оккупанты снова начали обстреливать "Азовсталь" после эвакуации людей

В Мариуполе на "Азовстали" возобновились обстрелы со стороны российских оккупантов после того, как с завода удалось эвакуировать 100 человек.

Российские оккупанты использовали для ударов все виды оружия.

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