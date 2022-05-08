Оккупанты разделили мать с ребенком во время эвакуации из "Азовстали"

Где сейчас находится женщина неизвестно

Захватчики разделили мать с ребенком/Фото: коллаж: "Сегодня"

Во время последней эвакуации с территории завода "Азовсталь" российские оккупанты разделили женщину и ее маленькую 4-летнюю дочь. Сейчас местопребывание матери неизвестно.

Об этом сообщает полк "Азов" в Telegram.

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"Во время последней эвакуации с территории завода "Азовсталь" кафиры разлучили женщину и ее маленькую 4-летнюю дочь Алису. Мать осталась в фильтрационном лагере на территории так называемой "ДНР", — говорится в сообщении.

По информации украинских защитников, до места назначения в Запорожье 8 мая, в День Матери, доехал только ребенок. Место нахождения матери пока неизвестно.

Оккупанты уничтожают украинскую идентичность

В захваченном оккупантами Мелитополе Запорожской области россияне заставляют украинских детей надевать георгиевские ленты. В школах, где директора сотрудничают с оккупационными войсками, педагоги заставляют учеников читать стишки о войне. Все это происходит без согласия родителей. Оккупанты навязывают свою идеологию, чтобы уничтожить украинскую идентичность в сознании детей.

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Педагоги распространяют в Сети детские тематические рисунки и видео школьников, которые декламируют стишки о войне с георгиевскими лентами на груди.

"Школа является одним из средств воспитания ребенка, формирования мировосприятия, который непрерывно связан с воспитанием в семье. Такое навязывание рашистской идеологии в учебных заведениях направлено на уничтожение украинской идентичности в сознании детей", – сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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