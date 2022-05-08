Окупанти розділили матір з дитиною під час евакуації з "Азовсталі"

Де зараз перебуває жінка невідомо

Загарбники розділили матір з дитиною/Фото: колаж: "Сьогодні"

Під час останньої евакуації з території заводу "Азовсталь" російські окупанти розділили жінку і її маленьку 4-річну доньку. Нині місцеперебування матері невідоме.

Про це повідомляє полк "Азов" у Telegram.

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"Під час останньої евакуації з території заводу "Азовсталь" окупанти розлучили жінку і її маленьку 4-річну доньку Алісу. Матір залишилася в фільтраційному таборі на території так званої "ДНР", — йдеться у повідомленні.

За інформацією українських захисників, до місця призначення в Запоріжжі 8 травня, в День Матері, доїхала лише дитина. Місце знаходження матері наразі невідоме.

Окупанти знищують українську ідентичність

У захопленому окупантами Мелітополі Запорізької області росіяни змушують українських дітей одягати георгіївські стрічки. У школах, де директори співпрацюють з окупаційними військами, педагоги змушують учнів читати віршики про війну. Все це відбувається без згоди батьків. Окупанти нав'язують свою ідеологію, щоб знищити українську ідентичність у свідомості дітей.

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Педагоги поширюють у мережі дитячі тематичні малюнки та відео школярів, які декламують віршики про війну з георгіївськими стрічками на грудях.

"Школа є одним із засобів виховання дитини, формування світосприйняття, яке безперервно пов'язане з вихованням у сім'ї. Таке нав'язування рашистської ідеології у навчальних закладах спрямоване на знищення української ідентичності у свідомості дітей", – повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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