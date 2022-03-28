Оккупанты обстреляли три воинские части в Житомирской области

В ходе обстрелов пострадали двое военнослужащих

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты обстреляли Житомирскую область, попав в три воинские части

Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко, отмечает корреспондентка "Сегодня".

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Что произошло

Как отметил Виталий Бунечко, оккупанты в одной из воинских частей попали в составы артвооружения.

Кроме этого, пострадали двое военнослужащих.

В Житомире ракета попала в школу

4 марта в Житомире из воздуха обстреляли лицей №25, который находится в центре города. Было эвакуировано 5 человек.

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"Только что был нанесен ракетный или бомбовый удар по 25-й школе. Относительно жертв и пострадавших немного позже. Фактически половина школы разрушена. Идут спасательные роботы. Дальше предоставим следующую информацию", – сообщил мэр города.

Напомним, 26 марта мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что в город из-за двух наводчиков попала вражеская ракета, достигшая военной цели. Их задержали.

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