Окупанти обстріляли три військові частини на Житомирщині

Російські окупанти обстріляли Житомирщину, влучивши в три військові частини.
Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, зазначає кореспондентка "Сьогодні".
Що відбулося
Як зазначив Віталій Бунечко, окупанти в одній із військових частин влучили в склади артозброєння.
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Крім цього, постраждали двоє військовослужбовців.
У Житомирі ракета потрапила до школи
4 березня в Житомирі з повітря обстріляли ліцей №25, який розташований у центрі міста. Було евакуйовано 5 людей.
"Щойно було завдано ракетного чи бомбового удару по 25-й школі. Щодо жертв і постраждалих трохи пізніше. Фактично половина школи зруйнована. Тривають рятувальні роботи. Далі надамо таку інформацію", – повідомив мер міста.
Нагадаємо, 26 березня мер Житомира Сергій Сухомлин заявив, що в місто через двох навідників влучила ворожа ракета, яка досягла військової цілі. Їх затримали.