У Луцьку продовжують гасити нафтобазу після ракетного обстрілу (відео)

Для ліквідації вогню рятувальники ДСНС використовують водяні та пінні стволи

Пожежу на нафтобазі в Луцьку гасили всю ніч. Фото: колаж "Сьогодні"

У Луцьку внаслідок ракетного удару російських загарбників сталася пожежа на нафтобазі. Станом на 10:00 28 березня співробітники ДСНС продовжують роботу з ліквідації загоряння. Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук на своїй сторінці у Facebook.

"Продовжується ліквідація обстрілу нафтобази. Пожежу гасили всю ніч", – написав він.

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За словами градоначальника, внаслідок авіаудару постраждалих немає.

Як зазначили у Головному управлінні ДСНС Волинської області, обстріл нафтобази у Луцьку стався 27 березня о 22:00.

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"Для гасіння пожежі рятувальниками використовуються водяні та пінні стволи, проведено пінну атаку. О 08:12 пожежу локалізовано. Йде ліквідація", – повідомила пресслужба обласної ДСНС.

Раніше голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомляв, що по нафтобазі в Луцьку вдарили ракети. За його словами, крилата ракета була випущена з боку Республіки Білорусь, летіла на низькій висоті, тому радарам не вдалося її зафіксувати.

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Нагадаємо, у ніч на 11 березня Луцьк також був атакований російськими окупантами. Внаслідок обстрілу ворогом військового аеродрому загинули четверо військовослужбовців, шістьох людей було поранено.