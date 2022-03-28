В Луцке продолжают тушить нефтебазу после ракетного обстрела (видео)

Для ликвидации огня спасатели ГСЧС используют водяные и пенные стволы

Пожар на нефтебазе в Луцке тушили всю ночь. Фото: коллаж "Сегодня"

В Луцке в результате ракетного удара российских захватчиков произошел пожар на нефтебазе. По состоянию на 10:00 28 марта сотрудники ГСЧС продолжают работу по ликвидации возгорания. Об этом сообщил мэр Луцка Игорь Полищук на своей странице в Facebook.

"Продолжается ликвидация обстрела нефтебазы. Пожар тушили всю ночь", – написал он.

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По словам градоначальника, в результате авиаудара пострадавших нет.

Как отметили в Главном управлении ГСЧС Волынской области, обстрел нефтебазы в Луцке произошел 27 марта в 22:00.

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"Для тушения пожара спасателями используются водяные и пенные стволы, проведена пенная атака. В 08:12 пожар локализован. Идет ликвидация", – сообщила пресс-служба областной ГСЧС.

Ранее глава Волынской ОВА Юрий Погуляйкосообщал, что по нефтебазе в Луце были произведены ракетные удары. По его словам, крылатая ракета была выпущена со стороны Республики Беларусь. Летела на низкой высоте, поэтому радарам не удалось ее зафиксировать.

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Напомним, в ночь на 11 марта Луцк также был атакован российскими оккупантами. В результате обстрела врагом военного аэродрома погибли четверо военнослужащих, шесть человек были ранены.