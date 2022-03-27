В Луцке слышны взрывы (фото) — обновлено

Людей просят сидеть в укрытиях

Оккупанты обстреливают Луцк/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Луцке сообщают о взрывах. Людей просят оставаться в укрытиях.

Об этом сообщил городской голова Луцка Игорь Полищук в Facebook.

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"Уважаемые лучане и жители общины! Оставайтесь в укрытиях! Прошу не публиковать фото и видео взрывов и другую информацию!", — сообщил Полищук.

Люди в комментариях жалуются, что в городе не слышны сирены.

Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко отметил, что это были ракетные удары по нефтебазе.

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Ситуация вблизи города вчера

"Из воздушных целей над территорией Республики Беларусь произошел обстрел 4-мя ракетами. Три ракеты из четырех были сбиты в небе над Волынью", — отметил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко.

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