В Луцке слышны взрывы (фото) — обновлено

В Луцке сообщают о взрывах. Людей просят оставаться в укрытиях.
Об этом сообщил городской голова Луцка Игорь Полищук в Facebook.
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"Уважаемые лучане и жители общины! Оставайтесь в укрытиях! Прошу не публиковать фото и видео взрывов и другую информацию!", — сообщил Полищук.
Люди в комментариях жалуются, что в городе не слышны сирены.
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Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко отметил, что это были ракетные удары по нефтебазе.
Ситуация вблизи города вчера
"Из воздушных целей над территорией Республики Беларусь произошел обстрел 4-мя ракетами. Три ракеты из четырех были сбиты в небе над Волынью", — отметил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко.