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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Оккупанты обстреляли Харьков: три человека погибли и семь раненых

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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26 апреля, 14:13
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В городе в усиленном режиме работают бригады экстренной медицинской помощи
Олег Синегубов о ситуации в городе
Олег Синегубов о ситуации в городе / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные снова обстреляли мирные районы Харькова. В результате атаки три человека погибли, а еще семь ранены.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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"В результате последнего обстрела – 3 человека погибли, 7 человек ранены, информация еще уточняются. Среди пострадавших нет детей, но 2 человека в тяжелом состоянии" , – написал Синегубов.

По его словам, бригады экстренной медицинской помощи работают в усиленном режиме.

"Просим жителей быть крайне осторожными, по возможности – не покидать укрытий!" – добавил глава Харьковской ОВА.

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Россия фактически проиграла битву за Харьков

Российские оккупанты осознали, что фактически проиграли битву за Харьков и не смогут захватить город, заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

На вопрос, почему для врага в Харьковской области является важным направление из Изюма на Славянск, Синегубов ответил:

"Он понял, что битву за Харьков фактически уже проиграл. Ему будет крайне тяжело атаковать наши позиции Вооруженных сил, которые сейчас мы держим. У него остается одно направление – через Купянск, через Изюм, чтобы перенаправлять свои войска на Луганскую и Донецкую область, увеличивать свое военное присутствие в том направлении. Однако наши Вооруженные силы также там свои позиции держат, ведут ожесточенные бои, и враг там действительно ежедневно теряет большое количество живой силы, самолетов и бронированной техники".

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Непокоренные
Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
История героя
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Герої не вмирають!

Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
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