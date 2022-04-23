Убийц догнала расправа: в Харьковской области разбили бригаду РФ, устроившую резню в Буче (фото)

В Харьковской области украинские военные 93-й бригады "Холодный яр" уничтожили часть военной техники и личного состава 64 ОМСБр Вооруженных сил РФ. Именно эта вражеская бригада насиловала и убивала мирных украинцев в Буче.
Об этом сообщил волонтер Роман Доник в Facebook.
Доник напомнил, что именно этой ОМСБр президент РФ Владимир Путин присвоил звание "Гвардейской" за "героизм, стойкость и мужество".
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"Страстная пятница сегодня. 64 ОМСБр россиян. Та самая, что была в Буче. Сегодня часть из них закончилась, разбившись о полосу ответственности 93 ОМБр. Штурмовать они шли холодоярцев. Пришли. Прилегли. Красивое", – написал волонтер, опубликовав соответственные фото.
Фото: Роман Доник
Резня в Буче
- Во время освобождения Бучи от российских захватчиков украинские военные увидели десятки тел мирных жителей, хаотично разбросанных на улицах города. На многих жертвах были белые повязки, что указывало на то, что люди были безоружны.
- Российские оккупанты в Буче в подвале дома устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали людей.
- Мэр Бучи Анатолий Федорук заявил, что в городе обнаружили тела 403 мирных жителей. По его прогнозу, эта цифра возрастет, поскольку многие числятся пропавшими без вести.
- Президент Украины Владимир Зеленский после посещения Бучи отметил, что раньше в городе проживали десятки тысяч людей, а осталось всего 300 человек.