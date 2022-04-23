Убийц догнала расправа: в Харьковской области разбили бригаду РФ, устроившую резню в Буче (фото)

Часть российских оккупантов, которые убивали мирных украинцев под Киевом, ликвидировали

В Харьковской области разбили ОМСБр России, которая убивала людей в Буче. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харьковской области украинские военные 93-й бригады "Холодный яр" уничтожили часть военной техники и личного состава 64 ОМСБр Вооруженных сил РФ. Именно эта вражеская бригада насиловала и убивала мирных украинцев в Буче.

Об этом сообщил волонтер Роман Доник в Facebook.

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Доник напомнил, что именно этой ОМСБр президент РФ Владимир Путин присвоил звание "Гвардейской" за "героизм, стойкость и мужество".

"Страстная пятница сегодня. 64 ОМСБр россиян. Та самая, что была в Буче. Сегодня часть из них закончилась, разбившись о полосу ответственности 93 ОМБр. Штурмовать они шли холодоярцев. Пришли. Прилегли. Красивое", – написал волонтер, опубликовав соответственные фото.

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Фото: Роман Доник

Резня в Буче