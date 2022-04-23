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Вбивць наздогнала розправа: у Харківській області розбили бригаду РФ, яка влаштувала різанину у Бучі (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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23 квітня, 00:42
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Частину російських окупантів, які вбивали мирних українців під Києвом, ліквідували
В Харківській області розбили ОМСБр Росії, яка вбивала людей в Бучі.
В Харківській області розбили ОМСБр Росії, яка вбивала людей в Бучі. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харківській області українські військові 93-ї бригади "Холодний яр" знищили частину військової техніки та особового складу 64 ОМСБр Збройних Сил РФ. Саме ця ворожа бригада гвалтувала та вбивала мирних українців у Бучі.

Про це повідомив волонтер Роман Донік в Facebook.

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Донік нагадав, що саме цій ОМСБр президент РФ Володимир Путін присвоїв звання "Гвардійській" за "героїзм, стійкість та мужність".

"Пристрасна п'ятниця сьогодні. 64 ОМСБр росіян. Та сама, що була в Бучі. Сьогодні частина з них закінчилася, розбившись об смугу відповідальності 93 ОМБр. Штурмувати вони йшли холодоярців. Прийшли. Прилягали. Гарне", – написав волонтер, опублікувавши відповідні фото.

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Фото: Роман Донік

Різанина в Бучі

  • Під час визволення Бучі від російських загарбників українські військові побачили десятки тіл мирних жителів, хаотично розкидані на вулицях міста. На багатьох жертвах були білі пов'язки, що вказувало на те, що люди були беззбройні.
  • Російські окупанти в Бучі у підвалі будинку влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – тортурну, де розстрілювали людей.
  • Мер Бучі Анатолій Федорук заявив, що у місті виявили тіла 403 мирних мешканців. За його прогнозом, ця цифра зросте, оскільки багато хто зник безвісти.
  • Президент України Володимир Зеленський після відвідин Бучі зазначив, що раніше у місті мешкали десятки тисяч людей, а залишилося лише 300 осіб.

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Нескорені
Ігор Дикун - молодший лейтенант 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Із 2014 року перебуває у гарячих точках російсько-української війни. Неодноразово поранений, але завжди повертався в стрій. У бою під Ірпенем 27-річний офіцер проявив героїзм: власноруч знищив більше десяти окупантів та підірвав БМД ворога, врятувавши побратимів від удару з тилу. Отримав звання Герой України.
Слава Україні
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
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Герої не вмирають!

Врятував Житомир від авіаудару… Степан Тарабалка - майор ЗСУ, льотчик-винищувач. У свої 29 був одним з найвправніших українських пілотів, тому казали, що легендарний “Привид Києва” - це саме він (не підтвердилось)… Загинув у небі над Житомиром у бою з переважаючими силами ворога. Але наш ас встиг збити бомбардувальник, чим врятував житлові квартали міста. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
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