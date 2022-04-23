Вбивць наздогнала розправа: у Харківській області розбили бригаду РФ, яка влаштувала різанину у Бучі (фото)

Частину російських окупантів, які вбивали мирних українців під Києвом, ліквідували

В Харківській області розбили ОМСБр Росії, яка вбивала людей в Бучі. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харківській області українські військові 93-ї бригади "Холодний яр" знищили частину військової техніки та особового складу 64 ОМСБр Збройних Сил РФ. Саме ця ворожа бригада гвалтувала та вбивала мирних українців у Бучі.

Про це повідомив волонтер Роман Донік в Facebook.

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Донік нагадав, що саме цій ОМСБр президент РФ Володимир Путін присвоїв звання "Гвардійській" за "героїзм, стійкість та мужність".

"Пристрасна п'ятниця сьогодні. 64 ОМСБр росіян. Та сама, що була в Бучі. Сьогодні частина з них закінчилася, розбившись об смугу відповідальності 93 ОМБр. Штурмувати вони йшли холодоярців. Прийшли. Прилягали. Гарне", – написав волонтер, опублікувавши відповідні фото.

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Фото: Роман Донік

Різанина в Бучі