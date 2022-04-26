Окупанти обстріляли Харків: три людини загинули та сім поранені

Наразі у місті в посиленому режимі працюють бригади екстреної медичної допомоги

Олег Синєгубов про ситуацію у місті / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові знову обстріляли мирні райони Харкова. В результаті атаки три людини загинули, а ще сім поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

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"Унаслідок останнього обстрілу – 3 людини загинули, 7 осіб поранені, інформація ще уточнюються. Серед постраждалих немає дітей, але 2 особи в тяжкому стані", – написав Синєгубов.

За його словами, бригади екстреної медичної допомоги працюють у посиленому режимі.

"Просимо жителів бути вкрай обережними, за можливості – не залишати укриттів!" – додав голова Харківської ОВА.

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Росія фактично програла битву за Харків

Російські окупанти усвідомили, що фактично програли битву за Харків й не зможуть захопити місто, заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

На запитання, чому для ворога в Харківській області є важливим напрямок з Ізюма на Слов'янськ, Синєгубов відповів:

"Він зрозумів, що битву за Харків фактично вже програв. Йому буде дуже важко атакувати наші позиції Збройних сил, які зараз ми тримаємо. У нього залишається один напрямок – через Куп'янськ, через Ізюм, щоб перенаправляти свої війська на Луганську та Донецьку область, збільшувати свою військову присутність у тому напрямку. Проте наші Збройні сили також там свої позиції тримають, ведуть запеклі бої, і ворог там справді щодня втрачає велику кількість живої сили, літаків та броньованої техніки".

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