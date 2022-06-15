Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из "Ураганов", есть погибшие

Российские захватчики продолжают совершать преступления против человечества

В результате обстрелов оккупантов погибли люди/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты мощно обстреляли город Апостолово Днепропетровской области. В результате атаки есть погибшие.

Об этом сообщил городской голова Апостолового Андрей Оса.

Реклама

Подробности

"Более трех часов назад Апостолово было обстреляно из вражеских "Ураганов". Есть четверо погибших", — сообщил Оса.

Он добавил, что первые последствия поражений были устранены, дальнейшие работы спецслужбы будут продолжены утром 15 июня.

Угроза из Черного моря

Угроза ударов РФ с Черного моря по Украине до сих пор существует. Сейчас там находятся корабли и подлодка. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Корабельная группировка вражеского флота в северо-западной части Черного моря в очередной раз переформатирована. Два ракетных корабля и подводная лодка, снаряженные 20 крылатыми ракетами, продолжают создавать угрозу ракетной атаки с моря", — говорится в сообщении.

Также в акватории находится один большой десантный корабль, свидетельствующий о сохранении намерений на десантную операцию врага.

Реклама

В ОК "Юг" призвали население не пренебрегать мерами безопасности, соблюдать алгоритм и правила действий при воздушной тревоге, не поддаваться на информационные вбросы, тщательно проверять источники получения данных, доверять силам обороны.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты массово отказываются атаковать позиции ВСУ. Кроме того, мы писали, в Сумской области оккупанты атаковали людей из беспилотника.