Днепропетровщину обстреляли "Ураганами", погибла женщина

За последнюю неделю это уже третья смерть в результате вражеских атак

В результате обстрелов Днепропетровской области погибла женщина. / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за обстрела Зеленодольской громады в Днепропетровской области погибла женщина. Ее тело обнаружили сегодня утром возле дачного дома. Россияне накрыли громаду вражескими "Ураганами".

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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Это уже третья смерть от вражеских "Ураганов" за последнюю неделю.

"Враг ежедневно обстреливает наши общины в Криворожском и Синельниковском районах", – подчеркнул Резниченко.

Что известно о ночном обстреле

Ночь оказалась беспокойной. Враг снова обстрелял два района области – Криворожский и Синельниковский.

Кроме того, оккупанты ударили из "Ураганов" по Апостоловской и Покровской громадам. Люди, предварительно, не пострадали.

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В Покровской громаде повреждены дома. На месте обстрела работают пиротехники – обследуют территорию.

Напомним, в ночь на 10 июня в Криворожском районе враг обстрелял две громады – Зеленодольскую и Широковскую. Бил по населенным пунктам из артиллерии и "Ураганов". Два человека получили ранения.

Ранее мы писали, что глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о крайне тяжелой ситуации в Северодонецке. Там россияне уничтожают до самого фундамента многоэтажки. Также не прекращают атаки по заводу с химикатами "Азот".