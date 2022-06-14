В Сумской области оккупанты атаковали людей из беспилотника

Российские захватчики убили человека

Оккупанты продолжают совершать преступления против человечества/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты не прекращают атаковать Сумскую область. Вчера беспилотник захватчиков сбросил взрывчатку, от которой два человека получили ранения, а один погиб.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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13 июня после 12 часов россияне открыли минометный огонь. 14 взрывов прогремели в Эсманской громаде.

"Почти в 14:00 на территорию Великописаревской общины вражеский беспилотник сбросил боеприпас (гранатометный выстрел). В результате взрыва 2 человека ранены, один погиб", — сообщил Живицкий.

Кроме того, глава ОВА добавил, что около 17 часов громаду еще и обстреляли из минометов. Было 30 прилетов.

Потери оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02 до 13.06 ориентировочно составили:

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личного состава – около 32 300 (+150) человек ликвидировано;

танков ‒ 1432 (+2) ед.;

боевых бронированных машин – 3492 (+8) ед.;

артиллерийских систем – 718 (+3) ед.;

РСЗО ‒ 226 (+0) ед.;

средств ПВО – 97 (+0) ед.;

самолетов – 213 (+1) ед.;

вертолетов – 178 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 585 (+3);

крылатых ракет – 125 (+0);

корабли/катера ‒ 13 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2460 (+5) ед.;

специальной техники – 54 (+0).

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты продвинулись вперед в Харьковской области. Также мы писали, что ВСУ приземлили боевой вертолет оккупантов Ка-52.