В Сумской области оккупанты атаковали людей из беспилотника

Российские оккупанты не прекращают атаковать Сумскую область. Вчера беспилотник захватчиков сбросил взрывчатку, от которой два человека получили ранения, а один погиб.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
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13 июня после 12 часов россияне открыли минометный огонь. 14 взрывов прогремели в Эсманской громаде.
"Почти в 14:00 на территорию Великописаревской общины вражеский беспилотник сбросил боеприпас (гранатометный выстрел). В результате взрыва 2 человека ранены, один погиб", — сообщил Живицкий.
Кроме того, глава ОВА добавил, что около 17 часов громаду еще и обстреляли из минометов. Было 30 прилетов.
Потери оккупантов
Общие боевые потери противника с 24.02 до 13.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 32 300 (+150) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1432 (+2) ед.;
- боевых бронированных машин – 3492 (+8) ед.;
- артиллерийских систем – 718 (+3) ед.;
- РСЗО ‒ 226 (+0) ед.;
- средств ПВО – 97 (+0) ед.;
- самолетов – 213 (+1) ед.;
- вертолетов – 178 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 585 (+3);
- крылатых ракет – 125 (+0);
- корабли/катера ‒ 13 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2460 (+5) ед.;
- специальной техники – 54 (+0).
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты продвинулись вперед в Харьковской области. Также мы писали, что ВСУ приземлили боевой вертолет оккупантов Ка-52.