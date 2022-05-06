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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Оккупанты насильно вывезли мариупольцев на задворки РФ – у них нет работы и связи

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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6 мая, 09:22
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У людей забрали документы и они не могут покинуть Россию
Оккупанты массово вывозят в РФ жителей Мариуполя. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"
Оккупанты массово вывозят в РФ жителей Мариуполя. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"

Большинство мариупольцев российские оккупанты вывезли в поселок Врангель РФ. Это на Находке, Приморский край, возле Владивостока. Сейчас там находятся около 300 человек – и взрослые, и дети.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает "НВ".

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"Их держат в чем-то вроде общежития, обеспечивают трехкратное кормление и в принципе вся забота на этом заканчивается, потому что вещи у них только те, которые они взяли с собой", – рассказал он.

По словам Андрющенко, документы у мариупольцев забрали и покидать это место они не могут. В течение двух-трех недель людей обещают расселить по другим, еще гораздо меньшим местам этого края. Поэтому фактически это можно назвать депортацией.

"Работы нет, работа только физическая, только неквалифицированная, а денег у людей нет, связи с ними нет. Потому что позвонить можно либо с телефона официальных лиц этого края, либо с телефона военных, что естественным образом делает невозможным контакт с Украиной и предоставление какой-либо помощи. То есть очень сложная ситуация на самом деле и очень показательная", – подчеркнул советник мэра.

Кроме того, до полутысячи мариупольцев вывезли в Пензу. Но там россияне закрыли любое информационное пространство и доступ к этим людям.

"Мы знаем, что они там, сейчас пытаемся выяснить, где именно, в каких условиях находятся и что мы с этим дальше можем делать", – сообщил Андрющенко.

Он добавил, что мариупольцев держат в информационной блокаде. Это можно назвать концентрационным лагерем, из которого нельзя выходить.

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"Там просто и выходить некуда, потому что там поселок две улицы и это вообще край географии. Мы смотрели, самый теплый месяц у них – август, когда максимальная температура +21 градус, где там гулять – вообще непонятно", – подытожил советник городского головы.

В Мариуполе оккупанты относятся к людям, как к скоту – советник мэра

В захваченном Мариуполе российские оккупанты из-за фильтрации превращают город в концентрационный лагерь. Солдаты держат в плену тысячи людей. Ситуация остается очень сложной. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, Мариуполь превращается в украинское гетто, несмотря на все те красивые видео и картинки, что пытается показать пропаганда.

"Люди сбиваются фактически в новые микрорайоны, где еще можно жить, люди полностью бесправны, над ними издеваются и относятся к ним как к скоту. Даже на улице ты не можешь находиться сейчас, если у тебя нет сразу двух бумаг: один — о прохождения фильтрации, другой — вообще разрешение на нахождение на улице. И это очень большая проблема для людей, потому что фильтрационные процедуры начинаются даже внутри города", – рассказал Андрющенко.

Также в Мариуполе заработали так называемые "отделения полиции". По организации фильтрации им помогают "волонтеры" от РФ.

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Кроме того, в городе обустроили блокпосты, которые нельзя пересекать без проверки. За это оккупанты могут устроить проверку или арестовать.

"У нас уже есть вообще вопиющие случаи: целые микрорайоны частного сектора, более двух тысяч человек было вывезено в Безыменное, в так называемый фильтрационный лагерь. Сейчас они там содержатся, это исключительно мужчины, сейчас уже четвертая неделя идет. Это в реальности какая-то тюрьма, потому что их содержат в здании школы, не выпускают на улицу, только с конвоем; привлекают к работам, держат, кормят какой-то баландой три раза в день, не оказывают медицинской помощи. Вообще все признаки какого-то настоящего концентрационного лагеря", – отметил советник мэра.

Он добавил, что в Мариуполе нет воды и еды, а то, что завозят, катастрофически не хватает на всех. Местные жители вынуждены работать за еду, разбирать завалы, убирать тела погибших с улиц.

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Журналист-воин... Александр Махов – военкорр, добровольцем ушедший на фронт. Много лет работал на каналах «Украина» и «Украина 24» и освещал события на передовой. Был единственным журналистом на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. В перерыве между работой на фронте побывал в Антарктиде… Погиб от обстрелов оккупантов как воин ВСУ.

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