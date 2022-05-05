Одна раковина на тысячи человек. Оккупанты в Безыменном устроили гетто для мариупольцев (видео)

Российские оккупанты отобрали у людей документы и не возвращают их

Оккупанты пытают людей в фильтрационных лагерях. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"

Фильтрационные лагеря в селе Безыменное Донецкой области превратили в настоящее гетто для мариупольцев. Украинских мужчин хотят использовать на 9 мая в параде пленных, а женщины боятся выходить на улицу из-за страха изнасилования.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

Реклама

Подробности

По словам Андрющенко, почти четыре недели назад российские оккупанты принудительно вывезли из районов Гуглино, Мирный и Волонтеровка всех мужчин. Для проведения фильтрации около двух тысяч человек разместили в селах Безымянное и Казацкое Новоазовского района.

При этом оккупанты не разрешили взять с собой личные вещи, а паспорта и другие документы для идентификации личности захватчики отобрали.

"Мужчин разместили в помещении школы и клуба. На видео мы можем увидеть именно школу в селе Безыменное. Четвертую неделю мужчин насильно удерживают, не позволяя покидать территорию школы без конвоя российских военных. Условия содержания ужасающие – люди вынуждены спать на полу в коридорах. Медицинская помощь не оказывается. Среди людей в школе зафиксирован первый случай туберкулеза, в результате чего спортивный зал школы превращен в изолятор, где закрыто без медицинского ухода большое количество людей. В с. Казацкое зафиксирован первый случай смерти мужчины из-за отказа оккупантов вызвать скорую помощь", – рассказал советник мэра.

Он добавил: в случае отсутствия кого-либо из удержанных оккупанты обещают пытки и расстрелы других задержанных.

Реклама

В фильтрационном лагере всего одна раковина с холодной водой на тысячи человек. Поэтому гигиена как таковая отсутствует, что усиливает заболеваемость среди удерживаемых.

Оккупанты не возвращают людям документы. А те, кто получил бумагу о прохождении фильтрации, не имеет права покинуть территорию лагеря.

"Были попытки, но мужчин задержали и избили. Последняя неудачная попытка по иронии судьбы была прорваться к эвакуационным автобусам ООН и Красного Креста, которые удержанные видели из окон", – рассказал Андрющенко.

Всех удерживаемых, включая больных и людей с инвалидностью, привлекают к работам по благоустройству в с. Безыменное и г. Новоазовск под конвоем российских военных.

Реклама

Оккупанты отмечают, что еще не решили, использовать людей как рабочую силу на разборе завалов Мариуполя или мобилизовать в армию оккупантов. При этом в понедельник, 2 мая, на построении было объявлено, что мужчины примут участие в параде на 9 мая в Мариуполе в качестве пленных, для чего их переоденут в форму украинских солдат.

"Обратная сторона этого ужаса – жизнь женщин, оставшихся в районах Гуглино, Мирный и Волонтеровка. Из-за отсутствия мужчин и большого количества оккупантов, поселившихся в том районе, дома тотально грабят россияне даже при наличии в здании людей. На улицу женщины не выходят из-за страха изнасилования. Все это еще раз показывает реалии оккупации, превращение Мариуполя в настоящее гетто, о котором снова молчит мир", – подытожил Андрющенко.

В Мариуполе оккупанты собирают данные о местных жителях – возможен шантаж

В Мариуполе российские оккупанты в помещении Центрального отделения полиции под видом пенсионного фонда и соцслужб начали активный сбор данных местных жителей. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, в ходе регистрации собираются данные не только о личности и имуществе, но и родственниках, которые, возможно, находятся не в Мариуполе.

Учитывая тенденции, такие данные в дальнейшем будут использованы для поиска людей, шантажа, вербовки и вымогательства денег от близких, выехавших или проживающих за пределами Мариуполя.

"Поэтому будьте внимательны к звонкам и сообщениям", – подчеркнул Андрющенко.

Ранее мы писали: