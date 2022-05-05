Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
💥 Ракетні обстріли ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Одна раковина на тисячі людей. Окупанти в Безіменному влаштували гетто для маріупольців (відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 травня, 10:57
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Російські окупанти відібрали в людей документи і не повертають їх
Окупанти катують людей у фільтраційних таборах. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"
Окупанти катують людей у фільтраційних таборах. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"

Фільтраційні табори в селі Безіменне Донецької області перетворили на справжнє гетто для маріупольців. Українських чоловіків хочуть використати на 9 травня у параді полонених, а жінки бояться виходити на вулицю через страх зґвалтування.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

Реклама

Деталі

За словами Андрющенка, майже чотири тижні тому російські окупанти примусово вивезли з районів Гугліно, Мирний та Волонтерівка всіх чоловіків. Для проведення фільтрації близько двох тисяч людей розмістили у селах Безіменне та Козацьке Новоазовського району.

Окупанти не дозволили взяти із собою особисті речі, а паспорти та інші документи для ідентифікації особи загарбники відібрали.

"Чоловіків розмістили в приміщенні школи та клубу. На відео ми можемо побачити саме школу в с. Безіменне. Четвертий тиждень чоловіків насильно утримують не дозволяючи покидати територію школи без конвою російських військових. Умови утримання жахливі – люди вимушені спати на підлозі в коридорах. Медична допомога не надається. Серед людей в школі зафіксовано перший випадок туберкульозу, внаслідок чого спортивну залу школи перетворено на ізолятор, де зачинено без медичного догляду велику кількість людей. В с. Козацьке зафіксовано перший випадок смерті чоловіка через відмову окупантів викликати швидку допомогу", – розповів радник мера.

Він додав: у разі відсутності будь-кого з утримуваних окупанти обіцяють посилювати тортури та вдатись до розстрілу інших затриманих.

Реклама

У фільтраційному таборі є лише одна раковина з холодною водою на тисячі людей. Тому гігієні як такої немає, що посилює захворюваність серед бранців.

Окупанти також не повертають людям документи. А ті, хто отримав папір про проходження фільтрації, не має права покинути територію табору.

"Були окремі спроби , але чоловіків було затримано і побито. Остання невдала спроба за іронією долі була прорватись до евакуаційних автобусів ООН та Червоного Хреста, які утримувані бачили з вікон", – розповів Андрющенко.

Усіх утримуваних, зокрема хворих та людей з інвалідністю, змушують до робіт з благоустрою у с. Безіменне та м. Новоазовськ під конвоєм російських військових.

Реклама

Окупанти наголошують, що ще не вирішили – використати людей як робочу силу на розбиранні завалів Маріуполя чи мобілізувати в армію окупантів. У понеділок, 2 травня, на шикуванні було оголошено, що чоловіки братимуть участь у параді на 9 травня в Маріуполі як полонені, для чого їх переодягнуть у форму українських солдатів.

"Зворотний бік цього жаху – життя жінок, що залишились в районах Гугліно, Мирний та Волонтерівка. Через відсутність чоловіків та велику кількість окупантів, що оселилися в тому районі, будинки тотально грабують росіяни, навіть за наявності в будівлі людей. На вулицю жінки не виходять через страх зґвалтування. Все це ще раз показує реалії окупації, перетворення Маріуполя на справжнє гетто, про яке знову мовчить світ", – підсумував Андрющенко.

У Маріуполі окупанти збирають дані про місцевих жителів – можливий шантаж

У Маріуполі російські окупанти у приміщенні Центрального відділення поліції під виглядом пенсійного фонду та соцслужб розпочали активний збір даних місцевих мешканців. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, під час реєстрації збирають дані не лише про особу та майно, а й родичів, які, можливо, перебувають не в Маріуполі.

З огляду на тенденції, такі дані надалі будуть використані для пошуку людей, шантажу, вербування та вимагання грошей з близьких, що виїхали або мешкають за межами Маріуполя.

"Тому будьте уважні до дзвінків та повідомлень", – наголосив Андрющенко.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Хроніка обстрілів
Війна в Україні з космосу
Українці за кордоном
Діпломатичний фронт
Save Life
"Разом нас багато"
Допомога під час війни
Наші гроші
Life новини
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 5 травня
1
Особовий склад 24 700
Особовий склад
2
Літаки 196
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 1092
Танки
5
ББМ 2651
ББМ
6
Артилерія 499
Артилерія
7
Засоби ППО 83
Засоби ППО
8
РСЗВ 169
РСЗВ
9
БПЛА 321
БПЛА
10
Кораблі/катери 10
Кораблі/катери
11
Транспорт 1007
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Журналіст-воїн… Олександр Махов – воєнкор, який добровольцем пішов на фронт. Багато років працював на каналах «Україна» та «Україна 24» і висвітлював події на передовій. Був єдиним журналістом на борту літака, що проводив евакуацію з коронавірусного Уханя. В перерві між роботою на фронті відвідав Антарктиду… Загинув від обстрілів окупантів як воїн ЗСУ. Герої не вмирають!

Історія героя
Нескорені
Нільс Абрахамсон – громадянин Швеції, організатор волонтерської організації Ambulans Ukraina Donation. Продав свою вітрильну яхту, щоб купити автомобілі швидкої допомоги для України. За кермом однієї з них він сам приїхав у Тростянець – місто, поряд з яким точилися запеклі бої з окупантами (Сумська обл.). Це врятувало життя сотням українців.
Історія героя
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

39600.08

Binance Coin (BNB)

401.23

Dogecoin (DOGE)

0.13

Litecoin (LTC)

105.4

Theta (THETA)

2.56

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
37,84
36,04
40,65
30,98
-
36,09
40,65
30,37
-
36,00
40,59
30,00
-
-
42,68
-
-
36,04
40,65
30,97
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
-
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
13,7%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,80 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Education Ua
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.8

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти