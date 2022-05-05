Одна раковина на тисячі людей. Окупанти в Безіменному влаштували гетто для маріупольців (відео)

Російські окупанти відібрали в людей документи і не повертають їх

Окупанти катують людей у фільтраційних таборах. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"

Фільтраційні табори в селі Безіменне Донецької області перетворили на справжнє гетто для маріупольців. Українських чоловіків хочуть використати на 9 травня у параді полонених, а жінки бояться виходити на вулицю через страх зґвалтування.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

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За словами Андрющенка, майже чотири тижні тому російські окупанти примусово вивезли з районів Гугліно, Мирний та Волонтерівка всіх чоловіків. Для проведення фільтрації близько двох тисяч людей розмістили у селах Безіменне та Козацьке Новоазовського району.

Окупанти не дозволили взяти із собою особисті речі, а паспорти та інші документи для ідентифікації особи загарбники відібрали.

"Чоловіків розмістили в приміщенні школи та клубу. На відео ми можемо побачити саме школу в с. Безіменне. Четвертий тиждень чоловіків насильно утримують не дозволяючи покидати територію школи без конвою російських військових. Умови утримання жахливі – люди вимушені спати на підлозі в коридорах. Медична допомога не надається. Серед людей в школі зафіксовано перший випадок туберкульозу, внаслідок чого спортивну залу школи перетворено на ізолятор, де зачинено без медичного догляду велику кількість людей. В с. Козацьке зафіксовано перший випадок смерті чоловіка через відмову окупантів викликати швидку допомогу", – розповів радник мера.

Він додав: у разі відсутності будь-кого з утримуваних окупанти обіцяють посилювати тортури та вдатись до розстрілу інших затриманих.

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У фільтраційному таборі є лише одна раковина з холодною водою на тисячі людей. Тому гігієні як такої немає, що посилює захворюваність серед бранців.

Окупанти також не повертають людям документи. А ті, хто отримав папір про проходження фільтрації, не має права покинути територію табору.

"Були окремі спроби , але чоловіків було затримано і побито. Остання невдала спроба за іронією долі була прорватись до евакуаційних автобусів ООН та Червоного Хреста, які утримувані бачили з вікон", – розповів Андрющенко.

Усіх утримуваних, зокрема хворих та людей з інвалідністю, змушують до робіт з благоустрою у с. Безіменне та м. Новоазовськ під конвоєм російських військових.

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Окупанти наголошують, що ще не вирішили – використати людей як робочу силу на розбиранні завалів Маріуполя чи мобілізувати в армію окупантів. У понеділок, 2 травня, на шикуванні було оголошено, що чоловіки братимуть участь у параді на 9 травня в Маріуполі як полонені, для чого їх переодягнуть у форму українських солдатів.

"Зворотний бік цього жаху – життя жінок, що залишились в районах Гугліно, Мирний та Волонтерівка. Через відсутність чоловіків та велику кількість окупантів, що оселилися в тому районі, будинки тотально грабують росіяни, навіть за наявності в будівлі людей. На вулицю жінки не виходять через страх зґвалтування. Все це ще раз показує реалії окупації, перетворення Маріуполя на справжнє гетто, про яке знову мовчить світ", – підсумував Андрющенко.

У Маріуполі окупанти збирають дані про місцевих жителів – можливий шантаж

У Маріуполі російські окупанти у приміщенні Центрального відділення поліції під виглядом пенсійного фонду та соцслужб розпочали активний збір даних місцевих мешканців. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, під час реєстрації збирають дані не лише про особу та майно, а й родичів, які, можливо, перебувають не в Маріуполі.

З огляду на тенденції, такі дані надалі будуть використані для пошуку людей, шантажу, вербування та вимагання грошей з близьких, що виїхали або мешкають за межами Маріуполя.

"Тому будьте уважні до дзвінків та повідомлень", – наголосив Андрющенко.

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