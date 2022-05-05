Оккупанты атаковали Закарпатье ракетами с осколочно-фугасным наполнением (фото)

Такой тип оружия опасен не только для объектов, но и людей поблизости

Обломки ракеты повредили дома/Фото: Pixabay, t.me/zakarpatskaODA /822, коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты нанесли удар по Закарпатью ракетами с осколочно-фугасным наполнением. В результате были повреждены дома.

Об этом сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита.

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"Враг целит по Закарпатью ракетами, имеющими осколочно-фугасное наполнение. Оно предназначено для поражения не только объектов, но и в первую очередь людей", — сообщил Микита.

Он отметил, что такие же обломки повредили и дома на расстоянии до 300 метров от места попадания ракеты.

"Это еще раз указывает, что во время сигнала воздушной тревоги нужно немедленно пройти в помещения, у которых нет окон. Стены защищают от поражения этими осколочно-фугасными элементами", — подчеркнул глава ОВА.

Обстрелы 9 мая

9 мая возможны провокации или активизация вражеских обстрелов – об этом заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

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"Мы понимаем, что до этой даты остается не так много времени. Это заставляет нас быть более бдительными на всех направлениях, где есть не только боевые действия, но и где есть относительное затишье. То есть мы вполне ожидаем каких-то определенных провокаций или активизации обстрелов со стороны российской армии", – сказал он.

Также Мотузяник добавил, что Россия придумает "победы" и покажет их по телевизору, даже если реальных достижений не будет.

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