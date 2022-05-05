Окупанти атакували Закарпаття ракетами з осколково-фугасним наповненням (фото)

Такий тип зброї небезпечний не лише для об'єктів, але й для людей поблизу

Уламки ракети пошкодили будинки/Фото: Pixabay, t.me/zakarpatskaODA /822, колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти завдали удару по Закарпаттю ракетами з осколково-фугасним наповненням. Внаслідок цього були пошкоджені будинки.

Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита.

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"Ворог цілить по Закарпаттю ракетами, які мають осколково-фугасне наповнення. Воно призначене для ураження не тільки об’єктів, а й насамперед людей", — повідомив Микита.

Він зазначив що такі самі уламки пошкодили й будинки на відстані до 300 метрів від місця влучання ракети.

"Це ще раз вказує, що під час сигналу повітряної тривоги потрібно негайно пройти в приміщення, які не мають вікон. Стіни захищають від ураження цими осколково-фугасними елементами", — наголосив голова ОВА.

Обстріли 9 травня

9 травня можливі провокації чи активізація ворожих обстрілів – про це заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

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"Ми розуміємо, що до цієї дати залишається не так багато часу. Це змушує нас бути більш пильними на всіх напрямках, де є не тільки бойові дії, а й де є відносне затишшя. Тобто ми цілком очікуємо на якісь певні провокації чи активізацію обстрілів з боку російської армії", – сказав він.

Також Мотузяник додав, що Росія вигадає "перемоги" і покаже їх по телевізору, навіть якщо реальних досягнень не буде.

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