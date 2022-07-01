Оккупант рассказал, как руководство РФ пыталось деньгами и квартирами мотивировать армию (видео)

Оккупант рассказал СБУ, что не знал, куда они едут и какие объекты обстреливают

Оккупант рассказал, как они попали в Мариуполь и как обстреливали мирных жителей / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные начали массово писать рапорта об отказе воевать в Украине, военное руководство РФ начало придумывать, как их мотивировать остаться. О том, как начиналось вторжение и сколько предлагали, рассказал пленный солдат РФ, передает СБУ.

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"23 числа получили приказ о высадке на территории Украины. 24 февраля высадились. Поначалу нам говорили, что высадки не будет, а будем высаживаться на полигоне Опук под Феодосией, но 24 февраля высадились на территории Украины. Аргументировали это тем, что 26 февраля Украина должна была напасть на нас, и что этой высадкой мы пресекли это нападение", – рассказывает он следователям СБУ.

По его словам, 2-го марта их вывели. Его взвод после этого выезда написал рапорта о нежелании воевать и участвовать в этой операции, но их игнорировали.

"8 марта нам не говорили куда и завезли обратно на территорию Украины, как позже узнали, мы стали под Мариуполем и пытались людей задержать тем, что обещали квартиры и 10 миллионов рублей тем, кто остается до конца операции, так как отказников было очень много", – сообщил он.

Оккупант рассказал, что им давали координаты, и они по ним работали.

"Выпустили по всему огороду где-то около 400 мин. Цели не могу знать, нам не говорили куда мы стреляем. Нам еще рассказывали, что на территории Украины нас ждет местное население, что ни нас будут приветствовать, нам будут рады", – рассказывает он.

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