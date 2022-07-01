Армия оккупантов в шаге от массовых бунтов. Разведка узнала, какое условие выдвинули россияне

Российские военные поголовно пишут рапорты на увольнение

Оккупанты готовятся к массовым бунтам. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская разведка перехватила очередной разговор российского оккупанта со своей матерью. Он рассказывает, что в его подразделении много военных хотят уволиться из армии. Но уверяет, если их условия не выполнят – начнется бунт.

Об этом сообщает ГУР Минобороны.

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Во время телефонного разговора сын рассказал матери о том, что недавно написал рапорт на увольнение из армии. Также рапорты написали другие военнослужащие его подразделения и отдали старшему офицеру.

"Там одному полкану (полковнику). Стопка у него здоровая набралась. Только могу сказать – это точно. Все практически написали отказ. Вчера сказали, что в штаб армии отдадут, а там будет видно", – говорит оккупант.

Мать рассказывает о новостях, которые прочла в одном из телеграмм-каналов: "800 военных России отказались участвовать в боевых действиях в связи с низкой морально-психологической…".

Также мать рассказывает, что оставляла обращение на сайте министерства обороны. Впрочем, если ответ не придет, обратится в военную прокуратуру. Говорит, что собирается искать юриста.

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Сын отрицает: "Не надо нанимать. Сейчас все решим. Народ уже все – бунтует. Отказывается выполнять приказы".

Семьи оккупантов продают машины, чтобы забрать их с фронта

Оккупанты платят по $20 тыс. взятки, чтобы сбежать из войны и не погибнуть на фронте. Столько стоят документы о "демобилизации" военнослужащего из армии РФ и возвращении домой, говорится в перехвате разговора СБУ.

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Отец, мобилизованный в так называемой "ДНР", говорит сыну, что пытается выйти на людей, которые помогли бы им обоим "демобилизоваться". Признается, для этого придется продавать автомобиль.

Сын отвечает, что этого мало, потому что за "демобилизацию" берут $20 тыс., а не $2 тыс., как думал отец.

"Ну, когда гребли, то да, а сейчас, когда люди здесь сидят, – подняли уже (размер взятки – ред.). Короче, демобилизация стоит 20 тыс. долларов", — объяснил он.

То есть откупиться от "мобилизации" на месте можно за $2 тысячи. Но если не догадались этого сделать сразу, то вырваться с фронта обойдется в десять раз дороже.

Раньше мы писали, что из-за огромных потерь русские военные начали ломать себе пальцы, чтобы не воевать.

Еще один перехват телефонного разговора свидетельствует о том, что воюющие в Украине российские оккупанты озлобленные на своих командиров и готовы жаловаться на них в военную прокуратуру РФ.