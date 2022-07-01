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Окупант розповів, як керівництво РФ намагалося грошима та квартирами мотивувати армію (відео)

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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1 липня, 17:40
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Окупант розповів СБУ, що не знав, куди вони їдуть та які об'єкти обстрілюють
Окупант розповів, як вони потрапили до Маріуполя та як обстрілювали мирних жителів
Окупант розповів, як вони потрапили до Маріуполя та як обстрілювали мирних жителів / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові почали масово писати рапорти про відмову воювати в Україні, військове керівництво РФ почало вигадувати, як їх мотивувати залишитися. Про те, як починалося вторгнення та скільки пропонували, розповів полонений солдат РФ, передає СБУ.

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"23 числа отримали наказ про висадку на території України. 24 лютого висадилися. Спочатку нам казали, що висадки не буде, а висаджуватимемося на полігоні Опук під Феодосією, але 24 лютого висадилися на території України. Аргументували це тим, що 26 лютого Україна має була напасти на нас, і що цією висадкою ми запобігли цьому нападу", – розповідає він слідчим СБУ.

За його словами, 2 березня їх вивели. Його взвод після цього виїзду написав рапорта про небажання воювати та брати участь у цій операції, але їх ігнорували.

"8 березня нам не говорили і кудись завезли назад на територію України, як пізніше дізналися, ми стали під Маріуполем і намагалися людей затримати тим, що обіцяли квартири та 10 мільйонів рублів тим, хто залишається до кінця операції, тому що відмовників було дуже багато", – повідомив він.

Окупант розповів, що їм давали координати, і вони за ними працювали.

"Випустили по всьому городу десь близько 400 мін. Цілі не можу знати, нам не говорили, куди ми стріляємо. Нам ще розповідали, що на території України на нас чекає місцеве населення, що ні нас вітатимуть, нам будуть раді", – розповідає він.

Ситуація 1 липня

Українська розвідка перехопила чергову розмову російського окупанта зі своєю матір'ю. Він розповідає, що у його підрозділі багато військових хочуть звільнитися з армії. Але запевняє, якщо їх умови не виконають – розпочнеться бунт.

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У Маріуполі знайдено нову братську могилу за адресою вул. Київська 53. У ній з кінця лютого поховано понад сотню тіл.

В результаті влучення російською ракетою по 9-поверховому будинку в Сергіївці Білгород-Дністровського району Одеської області загинуло 20 людей . Число постраждалих та загиблих зростає.

У Кременчуці зруйнований ракетним ударом Росії ТЦ "Амстор" станом на ранок 1 липня було додатково виявлено 6 фрагментів тіл . З початку робіт виявлено 28 фрагментів тіл.

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Засоби ППО
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