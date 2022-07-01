Армія окупантів за крок до масових бунтів. Розвідка дізналася, яку умову висунули росіяни

Російські військові поголовно пишуть рапорти на звільнення

Оккупанти готуються до масових бунтів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська розвідка перехопила чергову розмову російського окупанта зі своєю матір'ю. Він розповідає, що в його підрозділі багато військових хочуть звільнитися з армії. Та запевняє, якщо їхні умови не виконають – почнеться бунт.

Про це повідомляє ГУР Міноборони.

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Під час телефонної розмови син розповів матері про те, що нещодавно написав рапорт на звільнення з армії. Також рапорти написали інші військовослужбовці його підрозділу та віддали старшому офіцеру.

"Там одному полкану (полковнику). Стопка у нього здорова набралась. Тільки можу сказати – це точно. Всі практично написали відмову. Вчора сказали, що в штаб армії віддадуть, а там видно буде", – говорить окупант.

Матір розповідає про новини, які прочитала в одному з телеграм-каналів: "800 військових Росії відмовились брати участь в бойових діях у зв’язку з низькою морально-психологічною…".

Також матір розповідає, що залишала звернення на сайті міністерства оборони. Втім, якщо не прийде відповідь, звернеться у військову прокуратуру. Каже, що збирається шукати юриста.

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Син заперечує: "Не треба наймати. Зараз все вирішимо. Народ вже все – бунтує. Відмовляється виконувати накази".

Сім'ї окупантів продають машини, щоб забрати їх із фронту

Окупанти платять по $20 тис. хабаря, щоб втекти з війни та не загинути на фронті. Стільки коштують документи про "демобілізацію" військовослужбовця з армії РФ і повернення додому, йдеться в перехопленні розмови СБУ.

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Батько, якого мобілізували у так званій "ДНР", говорить сину, що намагається вийти на людей, які б допомогли їм обом "демобілізуватися". Зізнається, для цього доведеться продавати автомобіль.

Син відповідає, що цього замало, бо за "демобілізацію" беруть $20 тис., а не $2 тис., як думав батько.

"Ну, коли гребли, то так, а зараз, коли люди тут сидять, – підняли вже (розмір хабаря – ред.). Коротше, демобілізація коштує 20 тис. доларів", — пояснив він

Тобто відкупитися від "мобілізації" на місці можна за $ 2 тисячі. Але якщо не здогадалися цього зробити одразу, то вирватися з фронту коштуватиме вдесятеро дорожче.

Раніше ми писали, що через величезні втрати російські військові почали ламати собі пальці, щоб не воювати.

Ще одне перехоплення телефонної розмови свідчить про те, що російські окупанти, що воюють в Україні, озлоблені на своїх командирів і готові скаржитися на них до військової прокуратури РФ.