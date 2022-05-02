Одесситам объяснили, почему тревога при ракетных обстрелах опаздывает

Советник главы областной полиции пообещал, что перехватывать ракеты россиян будут все лучше

Руслан Форостяк рассказал о российских ракетах / Фото: Коллаж: Сегодня

Почему в Одессе не всегда раздается тревога при ракетных обстрелах, пояснил советник главы управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк. Об этом он написал в Facebook.

"Многие одесситы обратили внимание, что во время обстрелов Одессы с применением крылатых ракет типа "Оникс", стартующих с мобильных береговых комплексов "Бастион" в оккупированном Крыму, сигналы воздушной тревоги раздаются не вовремя, есть факты, что сигнал раздается уже по прилету", — написал он.

По словам Форостяка, это связано с особенностями этого типа ракет. Они летят на очень большой скорости 2 маха (2500 км/ч) и на критически малой высоте, поэтому с момента обнаружения до прилета проходят считанные минуты. Обнаруживают либо их на подлете в воздухе, либо сами пуски, в зависимости от способа обнаружения есть время на ответное реагирование, пояснил он

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"Что касается пусков "Калибров", а это другая разновидность крылатых ракет, то эти обнаружить технически легче, "Калибр" летит медленнее, и есть немало фактов успешных перехватов этого типа ракет ПВО. Учитывая эффективность нашей противовоздушной обороны в последнее время, враг прибег к подводным пускам на минимальных расстояниях, чтобы время подлета было критически малым", — написал Форостяк.

Он добавил, что, несмотря на все эти коварные уловки, как минимум одна такая ракета подводного пуска была уничтожена на подлете недавно. Есть уверенность, что украинцы уже знают, как их своевременно выявлять и уничтожать.

"После победы, я также уверен, статистику и факты перехватов большого количества ракет, которыми решисты обстреливали наши мирные города, будут изучать по учебникам, среди этих случаев есть просто феноменальные вещи", — заявил советник главы Одесской полиции.

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