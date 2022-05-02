Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензинова криза 🔥 РФ горить синім полум'ям ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Одеситам пояснили, чому тривога при ракетному обстрілі запізнюється

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 травня, 16:22
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Радник голови обласної поліції пообіцяв, що перехоплювати ракеті росіян будуть дедалі краще
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Чому в Одесі не завжди лунає тривога при ракетному обстрілі, пояснив радник голови управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк. Про це він написав у Facebook.

"Багато одеситів звернули увагу, що під час обстрілів Одеси з застосуванням крилатих ракет типу "Онікс", що стартують з мобільних берегових комплексів "Бастіон" в окупованому Криму, сигнали повітряної тривоги лунають не вчасно, є факти, що сигнал лунає вже після прильоту", — написав він.

За словами Форостяка, це пов'язано з особливостями цього типу ракет. Вони летять на дуже великій швидкості 2 маха (2500 км/г) і на критично малій висоті, тому з моменту виявлення, до прильоту проходять лічені хвилини. Виявляють їх або на підльоті в повітрі, або самі пуски, в залежності від способу виявлення є час на відповідне реагування, пояснив він

Реклама

"Що стосується пусків "Калібрів", а це інший різновид крилатих ракет, то ці виявити технічно легше, "Калібр" летить повільніше і є чимало фактів успішних перехоплень цього типу ракет ППО. Враховуючи ефективність нашої протиповітряної оборони останнім часом, ворог вдався до підводних пусків на мінімальних відстанях, щоб час підльоту був критично малим", — написав Форостяк.

Він додав, що попри всі ці підступні хитрощі, як мінімум одна така ракета підводного пуску була знищена на підльоті нещодавно. Є впевненість, що українці вже знають, як їх вчасно виявляти та знищувати.

"Після перемоги, я також впевнений, статистика і факти перехоплень великої кількості ракет, якими рашисти обстрілювали наші мирні міста, будуть вивчати по підручниках, серед цих випадків є просто феноменальні речі", — заявив радник голови Одеської поліції.

Раніше ми писали:

Окупанти ракетами пошкодили злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту

Марченко: ППО збила три ворожі ракети на Одещині

Реклама

По Одещині окупанти завдали ракетного удару

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Оборона Київа
Більше новин
Хроніка обстрілів
Далі
Блокада Маріуполя
Більше новин
Діпломатичний фронт
Докладніше
Українці за кордоном
Ще новини
Росія цинічно бомбить Харків
Більше новин
Життя в окупації
Докладніше
Непереможний Миколаїв
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 1 травня
1
Особовий склад 23 800
Особовий склад
2
Літаки 194
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 1048
Танки
5
ББМ 2519
ББМ
6
Артилерія 459
Артилерія
7
Засоби ППО 80
Засоби ППО
8
РСЗВ 152
РСЗВ
9
БПЛА 271
БПЛА
10
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
11
Транспорт 1824
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Слєсаренко Олександр Петрович - полковник медичної служби ЗСУ, начальник Чернігівського військового госпіталю. Ще в радянські часи медик пройшов афганську війну, де врятував сотні життів і був неодноразово представлений до нагород. Під час бомбувань Чернігова зумів організувати роботу шпиталю, сам проводив операції, рятуючи воїнів і цивільних. Нагороджений орденом Данила Галицького і “Золотою Зіркою” Героя України.
Історія героя
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Герої не вмирають!

Зупинив ворога на блокпості тероборони… Блоха Юрій Ігорович - молодший лейтенант ЗСУ (доброволець), начальник забезпечення блокпостів Баштанського батальйону тероборони (Миколаївщина), до війни - футбольний тренер... Разом з побратимами зупинив техніку ворога, вступивши в бій на блокпості. Загинув від куль російських окупантів. Йому було 33 роки. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
36,09
40,65
-
-
-
40,56
-
-
34,02
38,59
-
-
34,09
38,65
-
-
-
40,56
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти