Обстрел в Чернигове: среди погибших есть гражданин США

Полиция документирует последствия вражеских обстрелов мирных жителей в центре Чернигова

Россияне обстреливают гражданское население в ЧЕрнигове / Фото: Коллаж: Сегодня

В Чернигове российские военные в очередной раз совершили атаку с тяжелой артиллерии по безоружным гражданским мирным жителям. Об этом сообщает полиция Черниговской области.

В результате атаки есть погибшие и раненые люди. Среди погибших – гражданин США.

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Полицейские помогают эвакуировать пострадавших граждан в медицинские учреждения. На месте происшествия работают правоохранители, которые тщательно фиксируют все обстоятельства и последствия военных преступлений россиян.

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