Обстрел эвакуационного авто на "Азовстали": появилось первое видео

Полк "Азов" показал ужасающие последствия обстрела россиянами автомобиля на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Фото и видео опубликованы в Telegram-канале. В результате обстрела погиб один боец и ранены шестеро, на видео показан один из них.
Автомобиль должен был быть использован для эвакуации мирных жителей Мариуполя, которые еще остаются в подземельях завода, спасаясь от российских бомбежек. Машина сильно повреждена.
На видео — один из раненых бойцов. Видно, что на ноге у него несколько повязок, а одна рука буквально разорвана в клочья. Отметим, что вывезти раненых, как и оставшихся мирных жителей, россияне не дают.
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Что происходит в Мариуполе
- Россия продолжает штурм завода "Азовсталь", где находятся жители Мариуполя и украинские защитники.
- Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что 5 мая происходила спасательная операция по эвакуации гражданских людей из Мариуполя. Всего с начала недели удалось вывезти 150 человек с "Азовстали" и еще 300 – из самого города и окрестностей.
- Мариупольский гарнизон уже более двух месяцев один на один противостоит превосходящим силам противника. Подполковник "Азова" Денис Прокопенко заявил, что ситуация на "Азовстали" крайне сложна. Несмотря на это, украинские бойцы продолжают держать оборону.