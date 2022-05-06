Обстрел эвакуационного авто на "Азовстали": появилось первое видео

Бойцы показали, что произошло после атаки россиян

"Азов" выложил видео с раненым в результате российского обстрела / Фото: Коллаж: Сегодня

Полк "Азов" показал ужасающие последствия обстрела россиянами автомобиля на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Фото и видео опубликованы в Telegram-канале. В результате обстрела погиб один боец и ранены шестеро, на видео показан один из них.

Автомобиль должен был быть использован для эвакуации мирных жителей Мариуполя, которые еще остаются в подземельях завода, спасаясь от российских бомбежек. Машина сильно повреждена.

Реклама

На видео — один из раненых бойцов. Видно, что на ноге у него несколько повязок, а одна рука буквально разорвана в клочья. Отметим, что вывезти раненых, как и оставшихся мирных жителей, россияне не дают.

Реклама

Что происходит в Мариуполе