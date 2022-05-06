Обстріл евакуаційного авто на "Азовсталі": з'явилося перше відео

Полк "Азов" показав жахливі наслідки обстрілу росіянами автомобіля на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Фото та відео опубліковані у Telegram-каналі. Внаслідок обстрілу загинув один боєць та поранено шестеро, на відео показаний один із них.
Автомобіль мав бути використаний для евакуації мирних жителів Маріуполя, які ще залишаються у підземеллях заводу, рятуючись від російських бомбардувань. Машина сильно ушкоджена.
На відео – один із поранених бійців. Видно, що на нозі у нього кілька пов'язок, а одна рука буквально розірвана на шматки. Зазначимо, що вивезти поранених, як і мирних жителів, що залишилися, росіяни не дають.
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